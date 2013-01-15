T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Kürtaj değil, psikolojik baskılar yasaklansın'

Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, kürtaj tartışmalarının toplumun büyük kesiminde kürtajın yasak olduğu algısı yarattığını söyledi

15 Ocak 2013 16:26

Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, yaz aylarında gündeme gelen kürtaj tartışmalarının toplumun büyük bir kesiminde kürtajın yasak olduğu algısı yarattığını, hükümet yetkililerinin kürtaj karşıtı açıklamalarının kürtaj olmak isteyen kadınların önünde fiili bir engele neden olduğunu söyledi.

Çiçek Tahaoğlu'nun bianet'te yer alan haberine göre, 40'ın üzerinde bileşeni olan platformdan Selin Dağıstanlı, Ayşe Düzkan, Dr. Filiz Ayla ve Mor Çatı avukatı Deniz Bayram, kürtaj olmak isteyen kadınların karşılaştıkları engelleri ve kürtaj hakkı konusunda kadınların taleplerini anlattı.

 

'Devlet hastanelerinde yasadışı uygulamalarla kürtaj engelleniyor'

 

Kürtaj konusundaki fiili engeller, kadınlara evlilik cüzdanı sorulması, yasal süre on hafta olmasına rağmen sekiz haftanın üzerindeki hamileliklerde kürtaj yapılmaması, kürtaj olmak isteyen bekar kadınlara zorluk çıkarılması, kötü davranılması olarak sıralandı. "Devlet hastanelerinde, devlet eliyle yasadışı uygulamalar yürütülüyor" dendi.

Avukat Bayram, başbakanın kürtaj açıklamalarının ardından, onlarca kadının Mor Çatı'yı arayarak "Kürtaj yasaklandı, nasıl kürtaj olacağız" diye sorduğunu, doktorların bile kürtajın yasak olduğunu söyleyerek uygulamayı reddettiğini aktardı.

Dr. Ayla ise, kürtaj yasakken çok sayıda kadının hayatını kaybettiğini hatırlattı, tekrar yasaklanırsa ya da mevcut engellemeler devam ederse kadınların istenmeyen gebeliklere karşı hayatlarını tehdit edecek yöntemlerden vazgeçmeyeceğini ifade etti.


Kürtaj hakkının sağlanması için talepler

 

İstemeden hamile kalmış kadınları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşür ve videoların da tanıtıldığı toplantıda, kürtaj hakkı konusundaki talepler şöyle sıralandı:

 Doğum kontrol yöntemlerine ve kürtaja erişim önündeki engellerin kaldırılması, ücretsiz ve güvenilir olması

Hastanelerde 10 haftalık yasal süreye uyulması ve yasal sürenin 12 haftaya çıkarılması

Tecavüz sonucu hamileliklerde yasal sürenin diğer ülkelerde olduğu gibi 24 haftaya çıkarılması ve savcılık izni şartının kaldırılması

 Evli kadınların kürtaj olabilmesi için kocadan izin alınması şartının kaldırılması

"Bilgilendirme ve düşünme süresi" adı altında her türlü "ikna odası" uygulamasının, ceninin kalp atışlarının dinlenmesi gibi psikolojik baskıların yasaklanması

Doğumun hangi yöntemle yapılacağına devletin değil, hekim ve hamile kadının birlikte karar vereceği bir yasanın çıkarılması

 Mahremiyeti hiçe sayan GEBLİZ sisteminin yeniden düzenlenmesi

 Erkekler için doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaştırılması.

ETİKETLER

kürtah haktır karar kadınların platformukürtajselin dağıstanlıayşe düzkançiçek tahaoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24