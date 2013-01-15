'Kürtaj değil, psikolojik baskılar yasaklansın'

Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, yaz aylarında gündeme gelen kürtaj tartışmalarının toplumun büyük bir kesiminde kürtajın yasak olduğu algısı yarattığını, hükümet yetkililerinin kürtaj karşıtı açıklamalarının kürtaj olmak isteyen kadınların önünde fiili bir engele neden olduğunu söyledi.

Çiçek Tahaoğlu'nun bianet'te yer alan haberine göre, 40'ın üzerinde bileşeni olan platformdan Selin Dağıstanlı, Ayşe Düzkan, Dr. Filiz Ayla ve Mor Çatı avukatı Deniz Bayram, kürtaj olmak isteyen kadınların karşılaştıkları engelleri ve kürtaj hakkı konusunda kadınların taleplerini anlattı.

'Devlet hastanelerinde yasadışı uygulamalarla kürtaj engelleniyor'

Kürtaj konusundaki fiili engeller, kadınlara evlilik cüzdanı sorulması, yasal süre on hafta olmasına rağmen sekiz haftanın üzerindeki hamileliklerde kürtaj yapılmaması, kürtaj olmak isteyen bekar kadınlara zorluk çıkarılması, kötü davranılması olarak sıralandı. "Devlet hastanelerinde, devlet eliyle yasadışı uygulamalar yürütülüyor" dendi.

Avukat Bayram, başbakanın kürtaj açıklamalarının ardından, onlarca kadının Mor Çatı'yı arayarak "Kürtaj yasaklandı, nasıl kürtaj olacağız" diye sorduğunu, doktorların bile kürtajın yasak olduğunu söyleyerek uygulamayı reddettiğini aktardı.

Dr. Ayla ise, kürtaj yasakken çok sayıda kadının hayatını kaybettiğini hatırlattı, tekrar yasaklanırsa ya da mevcut engellemeler devam ederse kadınların istenmeyen gebeliklere karşı hayatlarını tehdit edecek yöntemlerden vazgeçmeyeceğini ifade etti.



Kürtaj hakkının sağlanması için talepler

İstemeden hamile kalmış kadınları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşür ve videoların da tanıtıldığı toplantıda, kürtaj hakkı konusundaki talepler şöyle sıralandı:

Doğum kontrol yöntemlerine ve kürtaja erişim önündeki engellerin kaldırılması, ücretsiz ve güvenilir olması

Hastanelerde 10 haftalık yasal süreye uyulması ve yasal sürenin 12 haftaya çıkarılması

Tecavüz sonucu hamileliklerde yasal sürenin diğer ülkelerde olduğu gibi 24 haftaya çıkarılması ve savcılık izni şartının kaldırılması

Evli kadınların kürtaj olabilmesi için kocadan izin alınması şartının kaldırılması

"Bilgilendirme ve düşünme süresi" adı altında her türlü "ikna odası" uygulamasının, ceninin kalp atışlarının dinlenmesi gibi psikolojik baskıların yasaklanması

Doğumun hangi yöntemle yapılacağına devletin değil, hekim ve hamile kadının birlikte karar vereceği bir yasanın çıkarılması

Mahremiyeti hiçe sayan GEBLİZ sisteminin yeniden düzenlenmesi

Erkekler için doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaştırılması.