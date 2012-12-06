Kadınlardan kürtaj hakkı için videolu kampanya

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme gelen kürtaj tartışması Türkiye'nin gündemden düşse de kadınların gündeminden düşmedi. Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu” kadınları birçok engelle karşı karşıya bırakan kürtajla ilgili uygulamalara dikkat çekmek amacıyla dört video hazırladı. Ortalama birer dakika süren videolarda yasal kürtaj süresinden, ceza uygulamalarına, ikna sürecinden takip ve korunma yöntemlerine kadar pek çok konuda uygulanan fiili engellemelere işaret ediliyor.

Platform ne istiyor?

Platformun derlediği bilgilere göre dünyada her yıl yaklaşık 210 milyon gebelik saptanıyor ve ancak 133 milyonu doğumla sonlanıyor. Geri kalan gebeliklerin yaklaşık yüzde 15’i kendiliğinden düşük, yaklaşık yüzde 22’si de isteyerek kürtajla sonlandırılıyor.

Güvenli, erişilebilir, sağlıklı kürtaj hakkının, kadınların doğurganlıkları ve bedenleri üzerindeki söz hakkının bir parçası olduğunu savunan Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu taleplerini şöyle sıralıyor:

•"Kürtajın yasal süresi 12 haftaya çıkartılmalı.

•Tecavüz durumlarında kürtaj süresi en az 24 hafta olmalı.

•Kürtajda koca izni kaldırılmalı ve kadının kendi iradesi tek başına esas alınmalı.

•Kürtaj klinikleri ve hastanelerinde son tıbbi teknoloji doğrultusunda, gebeliğin sonlandırılması için konulan yasal sürenin her aşamasında, sağlıklı koşullarda kürtaj servisi sağlanmalı.

•Kadının tecavüze uğraması sonucu meydana gelen istenmeyen gebeliğin önlenmesi için gerekli doğum kontrol yöntemlerine ve araçlarına erişimin sağlanmalı, suça maruz kalınması durumunda, “savcılık izni” isteğiyle kürtaj engellenmemeli, kadının beyanı esas alınmalı, sağlıklı koşullarda kürtaj işlemi gerçekleştirilmeli.

Süre, Gebe Avı, Suçlu, İkna Odası ve Gebliz adını taşıyan videoların sosyal ağlardan paylaşılması hedefleniyor

http://www.kurtajhaktir.com/videolar/