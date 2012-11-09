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Yaşam

Yasa dışı kürtaj iddiasıyla yargılanan doktor serbest bırakıldı

Balıkesir'de, anne karnında henüz 4-5 aylık bebekleri ilaçla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olan doktor, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

09 Kasım 2012 18:54

Balıkesir'de yasal olmayan yollarla istenmeyen gebelikleri sonlandırdığı iddiasıyla hakkında 85 yıl hapis istenen doktorun, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı açıklandı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, istenmeyen gebelikleri yasal olmayan yollarla sonlandırdığı ve anne karnında henüz 4-5 aylık bebekleri ilaçla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olan doktor İ.E.'nin, hazır bulunduğu belirtildi.

İ.E.'nin mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında, suçlamaları redddettiği bildirildi. İddianamenin tutarsızlıklar içerdiğini öne süren İ.E.'nin, hamile kadınlara yönelik yaptığı operasyonları tıbbi zorunluluk sonucu gerçekleştirdiğini belirterek, tahliyesini talep ettiği açıklandı.

Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporların gelmesinin uzun sürebileceği ve doktor İ.E'nin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkemenin, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdiği açıklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eylül 2010 tarihinde kentteki özel hastanelere yönelik düzenlediği "Neşter" operasyonunda, istenmeyen gebelikleri yasal olmayan yollarla sonlandırdığı, 4-5 aylık bebekleri ilaçla anne karnında öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İ.E, mahkemece tutuklanmıştı.

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