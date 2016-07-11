ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar büyüyor; 200 kişi gözaltında

ABD'de geçen hafta salı günü Alton Sterling'in, çarşamba günü de Philando Castile adlı siyahi gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından, ülkenin birçok farklı eyaletlerinde başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

ABD'de iki silahsız siyahın polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protestolar 5. gününde 10'dan fazla eyalete yayıldı. Gösterilerde 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Sputnik'in haberine göre başta, New York, Dallas, Louisiana ve Minnesota olmak üzere, akşam binlerce protestocu ABD sokaklarında, "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Irkçı polise hayır" sloganları attı.

Binlerce insan protesto gösterilerine katılırken, çok sayıda gösterici de tutuklandı.

Yerel basın kaynaklarına göre, özellikle Louisiana ve Minnesota eyaletlerinde düzenlenen gösterilerde, protestocuların polise taşlarla ve molotof kokteylleriyle saldırması üzerine, polis de göz yaşartıcı gaz bombası ve biber gazı ile karşılık vererek, 200’ün üzerinde kişiyi gözaltına aldı.

Louisiana'daki gösterilerde, "Black Lives Matter" adındaki sokak eylemlerini organize eden grubun lideri DeRay McKesson da tutuklandı.

New York eyaletinin Rochester kentindeki gösterilerde ise 74 kişi gözaltına alınırken, bunlar arasında ABC televizyonunun yerel kanalında çalışan Carlet Cleare ve Justin Carter adlı 2 siyahi gazeteci de yer aldı.

Louisiana eyaletine bağlı Baton Rouge'da Salı günü Alton Sterling adlı bir siyahi de polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Minnesota eyaletine bağlı St. Paul'de yine başka bir siyahi olan Philando Castile de arabasının içindeyken, polisin dışarıdan ateş etmesi sonucu öldürülmüştü.