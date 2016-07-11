T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar büyüyor; 200 kişi gözaltında

Protestolar, 5. gününde 10'dan fazla eyalete yayıldı

11 Temmuz 2016 00:27

ABD'de geçen hafta salı günü Alton Sterling'in, çarşamba günü de Philando Castile adlı siyahi gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından, ülkenin birçok farklı eyaletlerinde başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

ABD'de iki silahsız siyahın polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protestolar 5. gününde 10'dan fazla eyalete yayıldı. Gösterilerde 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Sputnik'in haberine göre başta, New York, Dallas, Louisiana ve Minnesota olmak üzere, akşam binlerce protestocu ABD sokaklarında, "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Irkçı polise hayır" sloganları attı.

Binlerce insan protesto gösterilerine katılırken, çok sayıda gösterici de tutuklandı.

Yerel basın kaynaklarına göre, özellikle Louisiana ve Minnesota eyaletlerinde düzenlenen gösterilerde, protestocuların polise taşlarla ve molotof kokteylleriyle saldırması üzerine, polis de göz yaşartıcı gaz bombası ve biber gazı ile karşılık vererek, 200’ün üzerinde kişiyi gözaltına aldı.

Louisiana'daki gösterilerde, "Black Lives Matter" adındaki sokak eylemlerini organize eden grubun lideri DeRay McKesson da tutuklandı.

New York eyaletinin Rochester kentindeki gösterilerde ise 74 kişi gözaltına alınırken, bunlar arasında ABC televizyonunun yerel kanalında çalışan Carlet Cleare ve Justin Carter adlı 2 siyahi gazeteci de yer aldı.

Louisiana eyaletine bağlı Baton Rouge'da Salı günü Alton Sterling adlı bir siyahi de polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Minnesota eyaletine bağlı St. Paul'de yine başka bir siyahi olan Philando Castile de arabasının içindeyken, polisin dışarıdan ateş etmesi sonucu öldürülmüştü.

ETİKETLER

ABDırkçılıkkarşıtıprotesto

İlgili Haberler

ABD basınından Dallas saldırısı yorumu: İç savaş, çılgınlık

New York Post gazetesi, 5 polisin öldürüldüğü Dallas saldırısını "iç savaş"

ABD'de bir siyah ağaca asılı halde bulundu

Polis olayı intihar olarak değerlendirirken, çevre sakinleri Ku Klux Klan'ı sorumlu tuttu

ABD tartışıyor: Polisin Dallas saldırganını bombalı robot ile öldürmesi etik mi?

ABD’de polis ilk kez bir saldırganı öldürmek için robot kullandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24