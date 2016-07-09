ABD'de bir siyah ağaca asılı halde bulundu

ABD'nin Louisiana eyaletinde iki polis memurunun Alton Sterling'i öldürmesi ve Dallas'ta bir siyahın 5 polisi sniper ile öldürmesi sonrasında Atlanta şehrinde de 25-30 yaşlarında siyahi bir erkek ağaca asılmış bir halde bulundu.

Atlanta'da Piedmont Parkı'nda yaşanan olayda, yetkililer bunun bir intihar olabileceği üzerinde dururken, çevre sakinleri ise ABD'deki beyazların ırkçı örgütü Ku Klux Klan (KKK) üyelerinin bundan sorumlu olduğunu iddia etti.

Sosyal medya üzerinde ise birçok tartışma başladı. Bazı kişiler bir önceki gün aynı parkta KKK üyelerinin el ilanları dağıttıklarını belirtti.

Atlanta Valisi Kasim Reed de, yaptığı açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayı takip ettiğini belirterek, sosyal medyadaki tartışmaların doğruyu yansıtmadığını söyledi.

ABD'de geçtiğimiz iki günde iki siyahi polis tarafından öldürülmüş, ardınan düzenlenen bir protesto gösterisinde polise yönelik keskin nişancı saldırısında 5 polis yaşamını yitirmişti.