ABD: YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamadık, nokta!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Koalisyon DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyor" sözlerine ABD Büyükelçiliği'nden yanıt geldi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada "ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık" dendi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de Erdoğan’ın iddialarını ‘gülünç’ olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yle dün düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki Fırat Kalkanı Operasyonu'nu değerlendirerek "DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerine ABD'den ilk tepki ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'den geldi. Toner, Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili olarak "Bu gülünç" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, basına da yansıyan bu iddialarla ilgili olarak bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD ve Koalisyon güçlerinin Suriye’de IŞİD’e karşı yürüttükleri operasyonlara ilişkin Türk medyasında önemli ölçüde yanlış bilgiler dolaşmaktadır. Gerçekleri merak edenler için, konuya ilişkin gerçekler şunlardır:

ABD hükümeti Daeş’i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte Daeş’i yaratmamıştır veya desteklememiştir. ABD hükümetinin Daeş’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir.

ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık.

IŞİD’e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, IŞİD’i yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde IŞİD’le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir.

Tıpkı Türkiye gibi, ABD de IŞİD destekçilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerek bu tehdit gerekse başka terör tehditleri karşısında vermiş olduğu kayıpların yasını tutmaktayız.