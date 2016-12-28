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ABD'den Erdoğan'a yanıt: Gülünç!

Erdoğan, koalisyonu terör örgütlerine destek vermekle suçlamıştı

28 Aralık 2016 02:53

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası koalisyonun IŞİD de dahil olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara destek verdiği yönündeki iddialarını ‘gülünç’ olarak nitelendirdi.

Sputnik'in haberine göre, Türkiye yönetimi tarafından dile getirilen açıklamaların herhangi bir kaynağı olmadığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili, "Bu gülünç” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'deki müttefikleri askeri malzeme gönderilmesine dair kısıtlamaları kaldıran kararının MANPAD taşınabilir füze sistemlerini kapsamadığını savunan Toner, “MANPAD’lara karşı duruşumuz değişmedi. Bu tarz silahların Suriye’ye girmesi konusunda derin endişelerimiz var. Suriye’ye herhangi bir çeşit MANPAD sağlamıyoruz” dedi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab ayağında koalisyon güçlerinden yeterli desteğin görülmediğinin altını çizerek "Çıkılan bu yolda geri dönmemiz mümkün değil. Koalisyon güçleri DEAŞ da dahil olmak üzere YPG, PYD'ye destek veriyorlar" demişti.

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