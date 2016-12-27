Erdoğan: Koalisyon güçleri DEAŞ da dahil olmak üzere terör örgütlerine destek veriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab ayağında koalisyon güçlerinden yeterli desteğin görülmediğinin altını çizerek "Çıkılan bu yolda geri dönmemiz mümkün değil. Koalisyon güçleri DEAŞ da dahil olmak üzere YPG, PYD'ye destek veriyorlar." dedi.

Gine Lideri Conde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"DEAŞ terör örgütünün biz El Bab'da şuanda 4 bir yandan kuşattık. Koasliyon güçleri maalesef verdikleri sözü tutmuyor. Öyle olsa da olmasada yolumzu devam ediyoruz. Çıkılan bu yoldan geri dönmek mümküm değil. Bütün bu olayların hepsi bir stratejidir. Bütün taktikler değerlendilir. Bizi DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şİmdi ortadan kaldılar. Şimdi YPG, PYD'ye destek veriyolar. Elimizde kanıtlar var. Kendi göbeğimiz kendimiz keseceğiz. İşte bunlara bunu dedirtmemek işte hükümet olarak ne gerekiyorss onu yapacağız. Güvenlik altına lamaız lazım onun için bu aduımları atıoyruz. Güvenlik güçlerimjiz ÖSO ile mücedelesini sürdürüyor."