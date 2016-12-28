"Koalisyon 20 Kasım'dan beri Fırat Kalkanı'na hava desteği vermiyor"

Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Koalisyon güçleri DEAŞ da dahil olmak üzere terör örgütlerine destek veriyor" sözlerine ilişkin olarak "Aldığım bilgilere göre koalisyon güçleri, 20 Kasım’dan bu yana bölgede uçuş yapmıyor. DEAŞ koordinatları TSK tarafından koalisyona sürekli olarak bildiriliyor. Ancak koalisyondan verilen yanıt, 'hedef uygun değil', 'hava koşulları uygun değil', 'koordinatları teyit edelim' diye sıralanıyor" diye yazdı.

Serpil Çevikcan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (28 aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Koalisyon havada yan çiziyor' başlıklı yazısı şöyle:

Türkiye, Suriye’de DEAŞ’a karşı amansız bir mücadele yürütüyor.

Terör örgütünün Irak’ta Musul, Suriye’de Rakka’dan sonra en önemli merkezi, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile TSK’nın kuşattığı El Bab.

Bölgedeki uzmanlara göre, El Bab, DEAŞ’a halk desteğinin en yoğun olarak verildiği kent.

Savaşa rağmen kentte yaşayan 115 bin kişinin önemli bölümü DEAŞ’a sempatiyle bakıyor, gönüllü olarak DEAŞ’lılara evlerini açıyor, lojistik destek veriyor.

DEAŞ da kenti, geriye çekilip hat kuracağı değil, Rakka’yı da korumak için ölümüne savunacağı bir alan olarak görüyor.

İkinci sorun Rakka-El Bab hattı.

Türkiye ve ÖSO, El Bab’ı, kuzeydeki tüm DEAŞ unsurlarını temizleyerek, ikmal hatlarını keserek kuşattı. Ancak güneyde DEAŞ’ın başkenti Rakka ile El Bab arasındaki yollar DEAŞ kontrolünde. Bu durum, El Bab’a sürekli militan ve lojistik takviyesi yapmalarına olanak sağlıyor.

Türk askerinin bölgedeki koşullarına gelince.

Askerlerin soğuk ve açlıkla boğuştuğu iddialarını içeren haberleri okuduk yakın zamanda.

Askeri kaynaklar, bu iddiaları sert ve kesin bir dille yalanlıyor.

Cerablus’ta olduğu gibi buradaki birliklerin sürekli olarak değiştirilmesi olanağı yok.

DEAŞ’ın vahşi saldırılarına karşı amansız mücadeleyi sürekli olarak yürütmek de kolay değil.

Sürekli kumanya ile beslenmek, soğukla mücadele etmek de öyle. Ancak askerlere yüksek teknoloji silahlar, soğuğa karşı en üst düzeyde koruma sağlayan kıyafetler ve besleyici kumanya, sürekli ve eksiksiz olarak gönderiliyor.

20 Kasım’dan beri destek yok

Fırat Kalkanı Harekâtı ve El Bab operasyonu ayağı ile ilgili temel sorunlardan biri DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyondan kaynaklı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki günkü açıklamasında, koalisyon üyesi ülkelere, neden operasyona hava desteği sağlanmadığını sordu.

Aldığım bilgilere göre koalisyon güçleri, 20 Kasım’dan bu yana bölgede uçuş yapmıyor.

DEAŞ koordinatları TSK tarafından koalisyona sürekli olarak bildiriliyor.

Ancak koalisyondan verilen yanıt, “hedef uygun değil”, “hava koşulları uygun değil”, “koordinatları teyit edelim” diye sıralanıyor.

Adı koalisyon olsa da uçuşları yapan uçaklar bilindiği gibi ABD’nin. ABD hava güçleri, 20 Kasım’dan bu yana hareketsiz.

Üstelik ABD’nin havalanmayan uçakları, Türkiye’nin izniyle operasyon için açılan İncirlik’te bekliyor. Koalisyonun yarattığı sıkıntı bununla sınırlı değil.

20 km. gerekçesi

DEAŞ’ın El Bab’ı bu kadar çok militanla savunabilmesinin bir nedeni de ABD’den yapılan Rakka operasyonunun nisan sonuna kadar ertelendiği açıklaması.

Bu açıklama sonrası DEAŞ, en radikal militanlarını El Bab’a gönderdi.

İkmal yollarının kesilmemesi Musul’dan Rakka’ya, Rakka’dan El Bab’a militan akışını çok kolay kılıyor. Koalisyonun hareketsizliği ve topyekün bir mücadele verilmemesi koşulları daha da zorlaştırıyor.

ABD’nin, dolayısıyla koalisyonun bu hareketsizliğinde Fırat Kalkanı’nın genişlemesi önemli bir etken.

Konuştuğum kaynaklar, ABD’nin, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başında ABD’nin,

“20 km. derinlik yeterli” diyerek bir sınır çizdiğine, Fırat Kalkanı’nda bu sınırın dışına

çıkılmasından da hoşnut olmadıklarına işaret ediyor.

Buna karşın, harekât başlamadan önce Ankara, “El Bab’a kadar gidileceğini ve Mümbiç’teki kırmızı çizgilerini” açıkça deklare etmiş.

Düne kadar DEAŞ’a destekle suçlanan Türkiye, DEAŞ’a yönelik mücadelesinde yalnız bırakılıyor.

Buna rağmen Türkiye sahada da masada da etkin durumda.

El Bab’taki operasyonun 1 ya da 2 ayı bulabileceğinin altı çiziliyor, ancak orta vadede asıl olarak bölgenin emniyete alınmasının ardından sivillerin dönmesinin, yaşamın normalleştirilmesinin sağlanmasının önemine işaret ediliyor.

Bu konuda da Astana’da yapılması beklenen zirve kritik önemde. Rusya ve İran’la birlikte Türkiye’nin garantör sıfatıyla bulunması beklenen toplantının kapsamı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi belirleyici olacak.

Bu mekanizmanın doğru kurularak işletilmesi, operasyonların sonuçlarının da kalıcı olmasını sağlayacak.

Silopi’de iki tugay bekliyor

Bir başka sorunlu başlık Irak’ın Şengal bölgesi.

PKK, DEAŞ’ın buradan sökülmesinden sonra, bölgeye yerleşmiş durumda.

Şengal’daki sayılarının 2 bin 500 civarında olduğu söyleniyor.

Türkiye, Şengal’in ikinci Kandil olmasına göz yummayacağını açıkladı.

Kuzey Irak Kürt Yönetimi de PKK’yı operasyon yapacağı konusunda uyardı.

Barzani’ye bağlı kara güçleri, Türkiye’nin sağlayacağı hava desteği de düşünülürse, PKK’nın bölgeden sökülmesi için yeterli.

Bölgesel yönetimin PKK’lılarla yüzyüze görüşerek bölgeyi terk etmelerini istediği yönünde bilgiler Ankara’ya ulaşmış durumda.

PKK’nın da burada kurulan Ezidi savaş birliklerine de güvenerek militanlarını Şengal’den çıkarmaya hazır olduğunu

ilettiği belirtiliyor.

Elbette PKK’nın bu tavrının altında ABD’nin uyarılarının

etkisini aramak gerekir.

Münbiç’te benzer sözlerini tutmayan PKK ve ABD’nin nasıl davranacağı yakından izleniyor.

Türkiye, Silopi sınırında iki tugay askeri bekleterek gelişmeleri takip ediyor.