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Dünya

ABD Yahoo'yu günde 250 bin dolar cezayla 'tehdit etti'

İnternet devi Yahoo kullanıcı bilgilerini ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) ile paylaşmayınca ABD hükümetiyle mahkemelik olmuştu

12 Eylül 2014 16:56

PRISM adı verilen izleme programına dahil olmayı kabul etmediği için Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) tarafından dava edilen Yahoo, hükümet tarafından kullanıcı bilgilerini ABD hükümetiyle  paylaşmadığı takdirde günlük 250 bin dolar ceza ödemekle tehdit edildiğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) Yahoo'dan yeni istihbarat kurallarına uymasını talep etti.

Yahoo, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek dava açmış, ancak davayı kaybetmişti.

Bir federal yargıcın davayla ilgili bazı belgelerin kamuoyuna açılması emri üzerine bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Yahoo'nun genel hukuk danışmanı Ron Bell, dava dosyalarının yayımlanması kararının "şeffaflık açısından önemli bir kazanım" olduğunu ifade etti.

İnternet arama motoru olarak işe başlayan ve kısa sürede büyüyerek dünya devi haline gelen şirket, ABD hükümetinin yasalarda değişikliğe giderek kendilerinden internet kullanıcı bilgilerini talep etmesi üzerine dava açtıklarını belirtti.

Eski NSA çalışanı Edward Snowden ABD hükümetinin bu gibi istihbarat girişimlerini geçen yıl ifşa etmişti.

Fakat mahkeme dosyaları, teknoloji firmaları ile ABD hükümeti arasındaki istihbarat kaynaklı çatışmanın Snowden'ın açıklamalarından öncesine dayandığını gösteriyor.

Şirketin hukuk danışmanı Bell, ilk kez Washington Post gazetesi'nde yer alan Yahoo davasıyla ilgili belgelerin "ABD hükümetinin istihbarat girişimlerine karşı nasıl mücadele ettiklerini gösterdiğini" söyledi.

Bell, "Öyle ki hükümet bizi, taleplerine uymadığımız takdirde günlük 250 bin dolar ceza uygulamakla tehdit etti" dedi.
Federal mahkeme kararı ile daha önce gizli tutulan 1500 sayfalık belge üzerindeki yayın yasağı kaldırıldı.

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