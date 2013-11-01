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Dünya

Kerry: ABD dinleme operasyonlarında aşırıya kaçtı

Kerry, Obama yönetiminde şimdiye kadar, ABD'nin Avrupalı müttefiklerinde infial yaratan dinleme iddiaları konusunda doğrudan açıklama yapan en üst düzey yetkili oldu

01 Kasım 2013 12:11

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ülkesinin gizli dinleme faaliyetlerinin bazı durumlarda aşırıya kaçtığını söyledi.

John Kerry, "Ulusal Güvenlik Kurumu'nun uygunsuz davranışlarını önlemek için Başkan Barck Obama'yla birlikte çalışacağını" söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan haber göre, ABD Dışişleri Bakanı bununla birlikte terör saldırılarını önlemek için artan izleme operasyonlara ihtiyaç duyduklarını da belirtti.

 

'Terör saldırılarını önledik'

 

Kerry, Londra'da video konferans aracılığıyla katıldığı bir toplantıda, "Planlarını önceden haber alarak uçakların düşürülmesini, binaların yıkılmasını ve insanların suikaste uğramasını önledik" dedi.

Kerry, "Sizi temin ederim ki, bu süreçte masum insanlar suistimal edilmedi. Bilgi toplama çabası var ve evet bazı durumlarda uygunsuz davranılarak aşırıya kaçıldı."
ABD'nin dünya genelinde büyükçelçiliklerine kurduğu istasyonlarla cep telefonları ve internet iletişimini izlemeye aldığı yolundaki haberler Avrupa'da büyük öfke yaratmıştı.

ABD'nin 10 yıldır Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonlarını dinlediği iddiaları iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginliğe neden oldu.

İddialar, Rusya'ya iltica eden eski ABD istihbarat görevlisi Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere dayanıyor.

 

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