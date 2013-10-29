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Dünya

ABD, dinleme skandalının tepkilerini dindirme çabasında

Son olarak Almanya Başbakanı Merkel'i dinlediği ortaya çıkan ABD, dinlemelere sınırlama getireceğini açıkladı

29 Ekim 2013 01:22

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, "ABD'nin istihbaratları nasıl topladığı ve kullandığına yönelik bazı ek sınırlamalara ihtiyaç olduğunun görüldüğünü" söyledi.
Carney, günlük basın toplantısında, bazı istihbarat sızdırmalarının müttefikleriyle olan ilişkilerinde gerilime yol açtığının farkında olduklarını ifade ederek, bu konuları diplomatik yollardan ele aldıklarını ve ilgili birçok ülkeyle doğrudan iletişim içinde olduklarını bildirdi.
 

Obama talimat verdi

 
Bu noktada ABD Başkanı Barack Obama'nın izleme kapasitelerinin gözden geçirilmesi talimatı verdiğini anımsatan Carney, gözden geçirmenin, istihbarat toplarken, aynı zamanda hem vatandaşların hem de müttefiklerin özel hayata yönelik kaygılarının da uygun biçimde dikkate alınmasını sağlamayı içerdiğini ifade etti. 
Carney, "Bunun yanında istihbarat kaynaklarımızın dış politikamıza ve güvenlik hedeflerimize en etkili desteği sağladığından da emin olmalıyız" dedi. 
Carney, ABD'nin, istihbarat sistemlerini Amerika'nın ekonomik çıkarlarına yönelik kullanıp kullanmadığına yönelik soru üzerine, istihbaratlarını bu amaçla değil, güvenlik amaçlı kullandıklarını kaydetti.
 

Almanya işin peşini bırakmıyor

 
NSA'nın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i 2013 yazına kadar dinlediği iddiaları üzerine Federal Meclis'in konuyla ilgili özel bir oturum yapacağı bildirildi.
 

Obama'nın haberi yok mu?

 
Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise Almanya Başbakanı Merkel'in telefonlarının 2013 yaz aylarına kadar dinlendiğini ancak ABD Başkanı Barack Obama'nın konuyla ilgili bilgisi olmadığına yer verdi. Gazetenin, Amerikan yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Merkel'in telefonlarının dinlenmesine, Washington hükümetinin yaz aylarında başlattığı bir soruşturma sonucunda son verildiğine yer verdi.

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