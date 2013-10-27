T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Merkel 10 yıldır dinleniyor'

ABD'nin dinleme skandalına yönelik bir iddia da Alman Der Spiegel dergisinden geldi

27 Ekim 2013 09:32

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 yıldan fazla bir süredir ABD gizli servislerinin dinleme listesinde olduğu ileri sürüldü.

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan bir haberde Merkel'in cep telefon numarasının muhtemelen 2002 yılından beri ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nin (NSA) dinleme listesinde olduğu ileri sürüldü.

Bu bilginin NSA'nın gizli bir belgesinde yer aldığı belirtilirken, dinlemenin ABD Başkanı Barack Obama'nın Berlin'e yaptığı ziyaretten birkaç hafta öncesine kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Belgede Başbakan Merkel'in cep telefon numarasının ''GE Chancellor Merkel'' olarak kayıtlı olduğuna değinilen haberde, buna göre, Şansölye'nin Avrupa'dan sorumlu şube olan S2C32 ''Eurpean States Branch'' tarafından hedef gösterildiğine dikkat çekildi.

Belgede bunun uygulanmasıyla da ''Special Collection Service'' (SCS) adlı birimin sorumlu olduğunun yer aldığına işaret edilen haberde, listedeki verinin sadece 'bağlantı bilgilerinin mi yoksa tüm görüşmelerin mi' dinlendiği yönünde ne tür bir takip olduğunu göstermediği aktarıldı.

 

19 kentte casusluk şubesi

 

ABD hükümetinin benzer bir casusluk şubesini Frankfurt kentinde de bulundurduğu savunulan haberde, 19'u Avrupa'nın çeşitli kentlerinde olmak üzere dünya genelinde NSA ve CIA'nin yaklaşık 80 yerde böyle bir ortak biriminin yer aldığı ifade edildi.

 

Obama-Merkel görüşmesi

 

Öte yandan, derginin bir başka haberinde, Merkel'in çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Barack Obama'nın, söz konusu dinlemeyle ilgili bilgisinin olmadığını ifade ettiği vurgulandı.

 

'Özür diledi'

 

Alman Başbakanlık kaynaklarına dayandırılan haberde, ABD başkanı Obama'nın olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve Merkel'den özür dilediği belirtildi.

Merkel, cep telefonunun muhtemelen ABD gizli servisleri tarafından dinlendiği yönünde aldığı ipuçlarından sonra Obama'yı aramıştı.

 

'Kabul edilemez'

 

Ardından Almanya'dan yapılan açıklamalarda iddiaların doğrulanması durumunda müttefikler arasında güvenin sarsılacağı belirtilerek, ''Dostlar arasında casusluk kabul edilemez'' ifadesi kullanılmıştı. Dinleme iddiaları diğer bazı Avrupa ülkelerine de sıçrarken, Brüksel'de yapılan AB Zirvesi'nde resmi gündemde yer almamasına rağmen ''dinleme krizi'' liderlerin ana konusu oldu.

Birçok ülke liderinden ABD'ye tepki gelirken, Almanya iddiaları araştırmak için üst düzey yetkilileri ABD'ye gönderecek.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'ın birkaç ay önce basına sızdırdığı belgeler üzerine NSA'nın yıllarca dünya genelinde büyük çapta bilgi trafiğini takip ettiği ortaya çıkmıştı.

Snowden'in ifşa ettiği belgelerde NSA'nın Alman vatandaşlarını ve siyasetçilerini dinlediği iddia edilmişti.

ETİKETLER

merkelalmanya başbakanıdinlemeamerikaobamaedward snowden10 yıldır dinleniyorder spiegel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24