'Merkel 10 yıldır dinleniyor'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 yıldan fazla bir süredir ABD gizli servislerinin dinleme listesinde olduğu ileri sürüldü.

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan bir haberde Merkel'in cep telefon numarasının muhtemelen 2002 yılından beri ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nin (NSA) dinleme listesinde olduğu ileri sürüldü.

Bu bilginin NSA'nın gizli bir belgesinde yer aldığı belirtilirken, dinlemenin ABD Başkanı Barack Obama'nın Berlin'e yaptığı ziyaretten birkaç hafta öncesine kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Belgede Başbakan Merkel'in cep telefon numarasının ''GE Chancellor Merkel'' olarak kayıtlı olduğuna değinilen haberde, buna göre, Şansölye'nin Avrupa'dan sorumlu şube olan S2C32 ''Eurpean States Branch'' tarafından hedef gösterildiğine dikkat çekildi.

Belgede bunun uygulanmasıyla da ''Special Collection Service'' (SCS) adlı birimin sorumlu olduğunun yer aldığına işaret edilen haberde, listedeki verinin sadece 'bağlantı bilgilerinin mi yoksa tüm görüşmelerin mi' dinlendiği yönünde ne tür bir takip olduğunu göstermediği aktarıldı.

19 kentte casusluk şubesi

ABD hükümetinin benzer bir casusluk şubesini Frankfurt kentinde de bulundurduğu savunulan haberde, 19'u Avrupa'nın çeşitli kentlerinde olmak üzere dünya genelinde NSA ve CIA'nin yaklaşık 80 yerde böyle bir ortak biriminin yer aldığı ifade edildi.

Obama-Merkel görüşmesi

Öte yandan, derginin bir başka haberinde, Merkel'in çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Barack Obama'nın, söz konusu dinlemeyle ilgili bilgisinin olmadığını ifade ettiği vurgulandı.

'Özür diledi'

Alman Başbakanlık kaynaklarına dayandırılan haberde, ABD başkanı Obama'nın olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve Merkel'den özür dilediği belirtildi.

Merkel, cep telefonunun muhtemelen ABD gizli servisleri tarafından dinlendiği yönünde aldığı ipuçlarından sonra Obama'yı aramıştı.

'Kabul edilemez'

Ardından Almanya'dan yapılan açıklamalarda iddiaların doğrulanması durumunda müttefikler arasında güvenin sarsılacağı belirtilerek, ''Dostlar arasında casusluk kabul edilemez'' ifadesi kullanılmıştı. Dinleme iddiaları diğer bazı Avrupa ülkelerine de sıçrarken, Brüksel'de yapılan AB Zirvesi'nde resmi gündemde yer almamasına rağmen ''dinleme krizi'' liderlerin ana konusu oldu.

Birçok ülke liderinden ABD'ye tepki gelirken, Almanya iddiaları araştırmak için üst düzey yetkilileri ABD'ye gönderecek.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'ın birkaç ay önce basına sızdırdığı belgeler üzerine NSA'nın yıllarca dünya genelinde büyük çapta bilgi trafiğini takip ettiği ortaya çıkmıştı.

Snowden'in ifşa ettiği belgelerde NSA'nın Alman vatandaşlarını ve siyasetçilerini dinlediği iddia edilmişti.