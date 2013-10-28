Obama, Merkel'in telefonunun dinlendiğini biliyor muydu?

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Amerikalı ajanların Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunu dinlediğinden haberdar olduğu iddiası doğrulanmadı.

Ancak bir NSA yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada, Merkel'in adının geçtiği "dış istihbarat operasyonu" konusunda Obama ve Alexander arasında bir görüşme yapılmadığını belirtti. Obama daha önce, bu konuda bilgisi olmadığını söylemişti.

Almanlar soruşturma istiyor

Alman medyasında geçen haftadan beri, Merkel'in telefonunun 2002'den beri Amerikan istihbaratı tarafından izlendiğine ilişkin haberler manşetlerde. Bu iddialar, Almanya ve ABD ilişkilerinde eşi görülmemiş bir diplomatik krize sebep oldu. Bild am Sonntag, iddialara bir yenisini ekleyerek, Obama'nın 2010 yılında Merkel'in telefonunun dinlendiğinden bizzat NSA şefi tarafından haberdar edildiğini ancak buna bir son vermediğini yazdı.

NSA içinden bir kaynağa dayandırılan haberde, Obama'nın Merkel'e "güvenmediği" için bunu tercih ettiği belirtiliyor.

NSA tarafından yapılan açıklamada, Alexander ile Obama'nın bu konuda görüştüğü yalanlanırken, ABD Başkanı'nın operasyondan başka bir şekilde haberdar edilip edilmediğine değinilmedi. Obama'nın konuyla ilgili olarak özür dilediği telefon konuşmasında Merkel'e, dinlemeden haberdar olmadığını söylediği belirtiliyor.

Berlin'deki istihbarat şeflerinin önümüzdeki günlerde Washington'a giderek, ABD'de büyük yankı uyandıran dinleme olayıla ilgili soruşturma açılmasını talep edecekleri ifade ediliyor.

Dünya çapında 80 izleme birimi

Der Spiegel'in sızdırdığı belgeler, Merkel'in cep telefonunun Berlin'deki ABD Büyükelçiliği'ndeki birim tarafından takip edildiğini gösteriyor. Amerikan istihbaratının, dünyanın 80 yerinde daha benzer faaliyetler yürüttüğü söyleniyor. Alman yasalarına göre, bu tür bir dinleme faaliyeti suç.

Berlin'deki BBC muhabiri Stephen Evans, Merkel'in henüz Başbakan olmadan 3 yıl önceden itibaren Amerikan casuslarının izlemesine takıldığına dikkat çekerek, dinlenen kişiler ağının Berlin'deki çok sayıda üst düzey kişiyi kapsadığına işaret ediyor. Merkel'e yakın kişiler BBC'ye, Alman liderin "hakarete uğramış" gibi hissettiğini söylüyor. Alman adli makamlarının ABD'li yetkililere karşı soruşturma açabileceği belirtiliyor.