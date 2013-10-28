T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama, Merkel'in telefonunun dinlendiğini biliyor muydu?

Alman medyasında geçen haftadan beri, Merkel'in telefonunun 2002'den beri Amerikan istihbaratı tarafından izlendiğine ilişkin iddialar iki ülke arasında diplomatik krize sebep oldu

28 Ekim 2013 08:56

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Amerikalı ajanların Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunu dinlediğinden haberdar olduğu iddiası doğrulanmadı.

Ancak bir NSA yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada, Merkel'in adının geçtiği "dış istihbarat operasyonu" konusunda Obama ve Alexander arasında bir görüşme yapılmadığını belirtti. Obama daha önce, bu konuda bilgisi olmadığını söylemişti.

 

Almanlar soruşturma istiyor

 

Alman medyasında geçen haftadan beri, Merkel'in telefonunun 2002'den beri Amerikan istihbaratı tarafından izlendiğine ilişkin haberler manşetlerde. Bu iddialar, Almanya ve ABD ilişkilerinde eşi görülmemiş bir diplomatik krize sebep oldu. Bild am Sonntag, iddialara bir yenisini ekleyerek, Obama'nın 2010 yılında Merkel'in telefonunun dinlendiğinden bizzat NSA şefi tarafından haberdar edildiğini ancak buna bir son vermediğini yazdı.

NSA içinden bir kaynağa dayandırılan haberde, Obama'nın Merkel'e "güvenmediği" için bunu tercih ettiği belirtiliyor.

NSA tarafından yapılan açıklamada, Alexander ile Obama'nın bu konuda görüştüğü yalanlanırken, ABD Başkanı'nın operasyondan başka bir şekilde haberdar edilip edilmediğine değinilmedi. Obama'nın konuyla ilgili olarak özür dilediği telefon konuşmasında Merkel'e, dinlemeden haberdar olmadığını söylediği belirtiliyor.

Berlin'deki istihbarat şeflerinin önümüzdeki günlerde Washington'a giderek, ABD'de büyük yankı uyandıran dinleme olayıla ilgili soruşturma açılmasını talep edecekleri ifade ediliyor.

 

Dünya çapında 80 izleme birimi

 

Der Spiegel'in sızdırdığı belgeler, Merkel'in cep telefonunun Berlin'deki ABD Büyükelçiliği'ndeki birim tarafından takip edildiğini gösteriyor. Amerikan istihbaratının, dünyanın 80 yerinde daha benzer faaliyetler yürüttüğü söyleniyor. Alman yasalarına göre, bu tür bir dinleme faaliyeti suç.

Berlin'deki BBC muhabiri Stephen Evans, Merkel'in henüz Başbakan olmadan 3 yıl önceden itibaren Amerikan casuslarının izlemesine takıldığına dikkat çekerek, dinlenen kişiler ağının Berlin'deki çok sayıda üst düzey kişiyi kapsadığına işaret ediyor. Merkel'e yakın kişiler BBC'ye, Alman liderin "hakarete uğramış" gibi hissettiğini söylüyor. Alman adli makamlarının ABD'li yetkililere karşı soruşturma açabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER

obamamerkelalmanyatelefon dinlemesidiplomasikrizobama biliyor muyduamerikaalmanyader spiegelnsaistihbarat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24