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Dünya

ABD'nin dinledikleri arasında Google ve Yahoo da mı var?

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın, Yahoo ve Google'ın veri ağlarındaki bilgileri kopyaladığı ileri sürüldü

31 Ekim 2013 00:56

ABD'nin istihbarat skandallarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), Yahoo ve Google şirketlerinin tüm dünyadaki veri merkezlerini birbirine bağlayan ana iletişim hatlarına gizlice girerek, buralardaki verileri kopyaladığı bildirildi.
Washington Post gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde NSA'nın, Yahoo ve Google iç ağlarından, kurumun Washignton'ın bir banliyösündeki merkezinde bulunan veri deposuna her yıl milyonlarca veri aktarımı yaptığının ortaya çıktığı belirtildi.
ABD'nin internet izleme ve telefon dinlemeye yönelik gizli programlarını basına sızdıran NSA eski sistem analisti Edward Snowden'den elde edilen belgelere ve yetkililerle yapılan görüşmelere dayandırılan haberde, söz konusu bilginin Snowden tarafından sızdırılan 9 Ocak 2013 tarihli bir belgede yer aldığı kaydedildi.
Ayrıca son 30 gün içinde NSA saha memurlarının 180 milyon yeni veriyi işlemden geçirerek geri gönderdiği iddiasına da yer verilen haberde, verilerin, "meta veriler" adı verilen, elektronik postaların kim tarafından kime ve ne zaman gönderildiği ve metin, sesli veya görüntülü olması gibi içeriğine ilişkin bilgilerden oluştuğu bildirildi.
Verileri elde etmede kullanılan en önemli aracın NSA ve İngiliz istihbarat örgütü Hükümet İletişimler Merkezi (GCHQ) ile ortak yürütülen MUSCULAR projesi olduğu belirtilen haberde, NSA ve GCHQ'nun, Google ve Yahoo'nun veri merkezleri arasındaki bilgileri ileten fiber optik kablolardaki tüm veri akışını kopyaladıklarının ortaya çıktığı aktarıldı.
Haberde, ele geçirilen MUSCULAR projesi belgelerinde, Yahoo ve Google'dan toplanan bilgilerin önemli istihbarat ipuçlarının elde edilmesini sağladığına ilişkin ifadelere rastlandığı vurgulandı.
 

'Bilgimiz yok'

 
Washington Post'ta yer alan haber üzerine Google ve Yahoo'dan ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, şirket yetkililerinin veri merkezlerine gizlice girildiğine ilişkin bilgi sahibi olmadıkları bildirildi.
Google'dan yapılan açıklamada, "Hükümetin veri merkezlerimizdeki trafiğe müdahale ettiğine ilişkin iddialardan tedirgin oluyoruz. Böyle bir faaliyetten haberdar değiliz" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada bulunan bir Yahoo sözcüsü ise "Veri merkezlerimizin güvenliğinin korunması konusunda son derece sıkı denetimler uygulanmaktadır ve NSA'ya veya başka hiçbir hükümet kurumuna veri merkezlerimize erişim hakkı vermedik" dedi.
Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), aralarında Almanya, Fransa ve Meksika'nın da olduğu 35 dünya liderinin telefonlarını dinlediği de iddia ediliyor.
 

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