Snowden İstanbul'daki Internet Ungovernance Forum'a konuk olacak

İnternet Ungovernance Forum, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan İnternet Yönetişimi Forumu'nda konuşulmayanların konuşulması, tartışılmayanların tartışılması amacıyla toplanıyor.



Gelişen teknoloji ile devletler ve şirketler, İnternet'e girsin girmesin, insanların her anını gözetlemek ve denetlemek istiyor. Öte yandan, kendi karanlık işlerini yurttaşlardan gizleyip, şeffaflık taleplerimize direniyor. Kanunlarla, uluslararası anlaşmalarla meşrulaştırılmaya çalışılan bu düzen, yurttaşların direnişi ve vicdanının sesini dinleyen 'içerideki' insanlar tarafından bozuluyor. İzleyenler izleniyor, gizlenenler ifşa ediliyor...



İşte tüm bu gerçeklerin daha görünür hale gelmesini sağlayanlardan biri Edward Snowden, İnternet Ungovernance Forum'a katılacak.



Edward Snowden 5 Eylül Cuma akşamı saat 18:00'de, sürgünde olduğu Moskova'dan Internet Ungovernance Forum'a bağlanacak. Internet ve insan haklari aktivisti Chris Soghoian ile sohbet edecek, salondan gelen soruları yanıtlayacak.





Snowden Kimdir





Edward Snowden eski bir CIA çalışanı. Geçen yıl haziran ayında, İngiliz Guardian gazetesine sızdırmaya başladığı belgelerle tanındı[1]. Bu belgelerde, Amerikan gizli servisi NSA'in internet üzerindeki kaynaklara ne kadar çok sızdığı ortaya konuldu.



İlk bilgilerde, Google, Microsoft gibi internet devinin veri merkezlerine NSA'in sınırsız erişimi olduğu ortaya çıktı. Bu olay firmaların uluslararası müşteri portföylerine zarar vermekle birlikte, bilincin artmasına neden oldu.



Snowden olayın arkasından, Amerikalıların kendisi için öngöreceği ceza ya da başka sonuçları önlemek için önce Hong Kong'a, sonra Rusya'ya kaçtı ve halen Rusya'da yaşıyor.



Snowden 'in sızdırdığı bilgiler büyük bir deprem yarattı. Gerçi herkes bu tür şüpheler taşıyordu ama Snowden'in ortaya koyduğu belgeler, olayın tahminlerden daha derin olduğunu gösterdi. Snowden bu nedenle geçen yıl Nobel Barış Ödülüne de aday gösterilmiş ancak alamamıştı[2].







[1] Eski CIA Çalışanı, NSA Skandalında Sızıntıların Kaynağının Kendisi Olduğunu Açıkladı



[2] Son Olarak Nobel'e Aday Gösterilen Snowden, NSA'in Endüstriyel Casusluk da Yaptığını İleri Sürüyor