ABD Kürt petrolüne el koyamayacak

Federal Hakim Nancy K. Johnson, tankerdeki petrole, tankerin ABD karasularının dışında ve sahilden 100 kilometre açıkta olması nedeniyle el koyma kararının uygulanamayacağına hükmederek, anlaşmazlığın, Bağdat hükümetiye Kürt yönetimi arasında Irak'ta çözülmesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Johnson dün Teksas açıklarına ulaşan Kuzey Irak petrolünün Irak merkezi hükümetinin izni olmadan satılamayacağı gerekçesiyle tankerdeki petrole el konulmasına karar vermişti.

Hakim Nancy Johnson, Bağdat yönetiminin lehine karar vererek, halen tankerde bekleyen 100 milyon dolar değerindeki 1 milyon varil ham petrole el konulmasına hükmetmişti.

Texas eyaletinin Galveston Bay limanına geçen cumartesi günü ulaşan Kuzey Irak petrolüyle yüklü United Kalavrvta adlı tanker, yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki 1 milyon varillik petrolle birlikte liman açıklarına demirlemiş ve boşaltılmayı bekliyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Kuzey Irak petrolüne ilişkin tutumunun değişmediğini, ancak şirketler arasındaki ticari faaliyetlere müdahale etmeyeceklerini ifade etmişti. Ancak Sözcü Harf, ABD şirketlerini Kuzey Irak petrolü satın almaları durumunda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilaflara karşı uyarmıştı.