Taner Yıldız: Kürt petrolünün parası Halkbank'a yattı

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kuzey Irak'tan sevk edilen ve Ceyhan'da depolanan petrolün 2,6 milyon varillere kadar çıktığını, kargoların ise birer milyon olarak yüklendiğini söyledi.

WSJ'de yer alan haber şöyle:

Yıldız, Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara sevk edilen Kuzey Irak petrolü konusundaki sorular üzerine, şu ana kadar 3 kargonun yüklendiğini ve adresleri için yola çıktığını söyledi. Dördüncü kargoyu dün akşam itibariyle yüklemeye başladıklarını ifade eden Yıldız, petrolün satıldığı ülkelere ilişkin sorulara karşılık şöyle konuştu:

"Yüklenen kargo İsrail'e mi, başka ülkeye mi gitmiştir, bunlar Türkiye'nin problemi değil. Çünkü petrol Irak'ın petrolü, ihaleyi açan ve satan da Iraklı kardeşlerimiz. Onların her türlü tasarrufları kendi bünyeleri içerisinde söz konusu. Belki kargo İsrail'e gitmiş olabilir ama sattıkları nokta başka olabilir. Petrol borsasına giren bir mal, birinci, ikinci elden farklı sahipliklere doğru gidebilir. Biz Türkiye olarak bu kısmıyla ilgilenmiyoruz. Genel Akdeniz piyasasına sattıklarını söylediler ve şu anda Kerkük Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'ndaki boş kapasitenin Kuzey Irak tarafından kullanılması dolayısıyla Bağdat'ın da yüklerini hafifletmesi açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. Oradaki siyasi istikrarın son 3 haftada çok ciddi bozulması enerji sektörünü etkilemektedir. Biz de bunları yakından takip ediyoruz."

Kuzey Irak petrolünün bedeli Halkbank'a

Yıldız, Kuzey Irak petrolünün bedelinin Halkbank'a yatırılması konusundaki soruyu yanıtlarken, şöyle konuştu:

"Yapılan sözleşmede petrol gelirlerinin Merkezi Irak ve Kuzey Irak'ı ilgilendiren hesabın Halkbank'a yatması gerektiğini söylemiştik. Bunlar faz farkıyla yatmaya başladı. Birinci tankerin hesabı yaklaşık 97 milyon dolardı şu anda Halkbank'a 93 milyon dolar yatırılmış durumda. Bu para, hem Bağdat'a dekont edilen hem de Erbil'in bilgisinde bulunan paralardır. Irak petrolüne karşı Irak'ın geliri için oluşturulan paralardır. Türkiye'nin kurduğu sistem, bütün bu karmaşa içerisinde değeri daha fazla anlaşılacak bir sistemdir. bunu zamanla göreceğiz. Halkbank'ın bu sistem içerisinde bulunuyor olması son derece sağlıklı. Bu, bölgemiz ve ülkemiz açısından son derece doğru bir tercihti. Kargolar gittikçe onların paraları da Halkbank'a yatırılacak."

Bakan Yıldız, Kuzey Irak'tan sevk edilen ve Ceyhan'da depolanan petrolün 2,6 milyon varillere kadar çıktığını, kargoların ise birer milyon olarak yüklendiğini söyledi. Günlük 120 bin varil civarında bir sevkiyat gerçekleştiğini ifade eden Yıldız, Ceyhan'daki petrolün miktarının ortalama 1,8-2 milyon varil civarında değiştiğini belitti. Yıldız, tanklarda 1 milyon varilin üzerinde depolama kapasitesi bulunduğunu bildirdi.

Taner Yıldız, sevk edilen petrol için Türkiye'nin varil başına 1 dolar civarında bir geliri olduğunu kaydetti.

Enerji maliyetleri artıyor

Irak'taki gelişmelerin ardından petrol fiyatlarındaki yükselme ve bunun Türkiye'ye yansımalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Yıldız, ne yazık ki rakamların yükseldiğini söyledi.

Petrolün 107-108 dolarlara düşen varil fiyatının, IŞİD'in faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan gelişmelerle 115 dolarlar seviyesine yükseldiğini dile getiren Yıldız, bunun kısmen daha artabileceğinin konuşulduğunu ifade etti. Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye dolarla alıp dolarla satan bir ülke değil. Paritedeki yükselmeler de enerji maliyetlerini ilgilendiriyor. Parite 2,08'lerden 2,14'lere kadar çıkmış durumda dolarda. Bu maliyetlerde yüzde 3'lük bir artışa karşılık geliyor. Petrolde de yüzde 5-5,5'luk bir artış söz konusu. Toplamda Türkiye'nin bütün enerji maliyetlerinin ana enerji kaynakları açısından baktığımızda neredeyse yüzde 70'inde yüzde 8'ler civarında, toplamda ise yüzde 5,5-6'lar civarında maliyetimizin arttığını görüyoruz. Bunları her zaman olduğu gibi kendi içimizde kurduğumuz yapıyla beraber vatandaşımıza, sanayicimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek."