Kürt petrolü, Irak hükümetinden izinsiz satılamayacak

Bağdad hükümeti, ABD'nin Teksas açıklarına ulaşan Kuzey Irak petrolünün merkezi yönetimden izin alınmadan satıldığı gerekçesiyle dün açtığı davayı kazandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD mahkemesi, Teksas açıklarına ulaşan Kuzey Irak petrolünün Irak merkezi hükümetinin izni olmadan satılamayacağı gerekçesiyle tankerdeki petrole el konulmasına karar verdi.

Texas eyaletinin Galveston Bay limanına geçen cumartesi günü ulaşan Kuzey Irak petrolüyle yüklü United Kalavrvta adlı tanker, yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki 1 milyon varillik petrolle birlikte liman açıklarına demirlemiş ve boşaltılmayı bekliyordu.

Petrol yüklü tankere el konulacak

Kuzey Irak petrollerinin Bağdad Hükümetinin onayı olmadan uluslararası piyasada satışına karşı çıkan ABD hükümetinin bu tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği merakla beklenirken, ABD mahkemesi, petrol yüklü tankere el koyma kararı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Kuzey Irak petrolüne ilişkin tutumunun değişmediğini, ancak şirketler arasındaki ticari faaliyetlere müdahale etmeyeceklerini ifade etmişti. Ancak Sözcü Harf, ABD şirketlerini Kuzey Irak petrolü satın almaları durumunda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilaflara karşı uyarmıştı.

Bu hukuki kararın, petrol satışlarını bağımsız olarak gerçekleştirmek isteyen Kuzey Irak bölgesel yönetimine bir darbe niteliğinde olacağı yorumları yapıldı.