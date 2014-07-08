Irak hükümetiyle Kürdistan yönetimi arasındaki 'Kürt petrolü' davası sonuçlandı

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden sondajı yapılan petrolün Türkiye üzerinden uluslararası pazara çıkarılmasını engelllemek amacıyla Kürdistan yönetimini mahkemeye veren Bağdat hükümeti, davayı kaybetti. Temyiz mahkemesininde itirazı oy birliği ile reddettiği davada Bağdat yönetiminin engeli nedeniyle satışta yaşanan kısıtlama ise kalkmış oldu.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan haberinde Erbil merkezli Basnews ajansı, Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı aracılığı ile Ceyhan’a, oradan da dünya pazarlarına açılan Kürt petrolü önündeki en büyük engel kalktı. Kürdistan bölgesinin petrol ihracatı yapmasının yasadışı olduğunu savunan Bağdat yönetimi, temyiz mahkemesinde dava açmıştı. Irak Merkezi Hükümeti’nin Federal Temyiz Mahkemesi, Bağdat yönetimini, Ceyhan hattı üzerinden yapılan petrol ihracatına yönelik itirazını oybirliği ile reddetti. Kararla Bağdat yönetiminin eli zayıflarken, Türkiye üzerinden petrol sevkiyatının artması bekleniyor.

Mahkeme kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Kürdistan Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kararı "Zafer" olarak değerlendirdi. Açıklamada, "Irak Petrol Bakanlığı, petrol ve doğalgaz satışının, sadece merkezi Bağdat hükümetinde olduğu görüşündeydi. Ancak bu görüşü, 2003 yılı öncesi kanunlara dayanıyordu. Federal Mahkeme, Anayasa’nın 110. Maddesi’nin Bağdat hükümetine böyle bir hak vermediği sonucuna vardı. Bu kararla Kürdistan hükümeti anayasal kazanım hakkı elde etti. Bu karar, Kürdistan Bölge Hükümeti’nin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğinin belgesidir. Kürdistan hükümetinin haklılığını açık bir şekilde ortaya koyan bir zaferdir. Bu, aynı zamanda Merkezi Hükümetin, uluslararası arenada açtığı davalarda da başarısızlığa uğrayacağını teyit eden bir sonuçtur" denildi.

Temyiz Mahkemesinin kararı sonrası Kürt yönetimi, günlük 100-150 bin varil olan petrol sevkiyatını ay sonuna kadar 300, yıl sonuna kadar ise 500 bin varile çıkarmayı hedefliyor. Bölgeden Türkiye’ye günlük yaklaşık 120 bin varil petrol sevkiyatı devam ederken petrolü taşıyan dördüncü tanker Ceyhan’dan Akdeniz’e bir süre önce açılmıştı.

Bölgeye yeni rafineriler kurulacak

IŞİD saldırısı nedeniyle akaryakıt sıkıntısı yaşanan Kürt bölgesinde, yeni çözüm yöntemleri üzerinde çalışma yapılıyor. Kürdistan Bölge Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Hawrami, bölge ihtiyacını karşılamak amacıyla üç rafineride günlük 3 milyon 200 bin litre ham petrol işlendiğini, buna karşılık günlük 7 milyon litre akaryakıt tüketildiğini belirterek, "3 milyon 800 bin litre yakıt açığımız var. Daha önce bu açığımızı, Beyci rafinerisinden aldığımız petrolle kapatıyorduk Ancak IŞİD’in, saldırılarından sonda sevkiyat durdu.. Özel şirketler aracılığıyla yeni rafineriler kurmaya karar verdik. Bu rafinerilerin faaliyete geçmesi durumunda 1,5 milyon litre yakıt daha rafine edeceğiz. Böylelikle günlük üretimimiz 4 milyon 700 bin litreye çıkacak" dedi.