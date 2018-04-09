ABD: İsrail, Suriye'deki üssü vurmadan önce bizi bilgilendirdi

Suriye’deki Tayfur askeri havalimanına düzenlenen füze saldırısının İsrail tarafından gerçekleştirildiği, ABD’li yetkililer tarafından da teyit edildi. Öte yandan, saldırıda 2 İranlının da hayatını kaybettiği kaydedildi.

NBC’ye konuşan iki ABD’li yetkili, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini ve saldırı öncesinde bilgilendirildiklerini söyledi.

Suriye: Ordumuzun başarılarına verilen 'dolaylı bir yanıt'

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı Suriye ordusunun terörle mücadele alanında kazandığı başarılara verilen dolaylı bir yanıt olarak niteledi. Açıklamada, 'İsrail'in saldırısı, başkent Şam'ın, Şam kırsalının ve diğer bölgelerin silahlı terör örgütlerinden temizlenmesi konusunda Suriye ordusunun kazandığı başarılara verilen dolaylı bir yanıt'' ifadelerine yer verildi.

Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, T-4 ismiyle de anılan Tayfur askeri havaalanına İsrail uçaklarının saldırdığı kaydedilmişti. Açıklamada, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail uçaklarından fırlatılan 8 füzeden 5'ini vurduğu, askeri havalananına sadece 3 füze isabet ettiği ve uçakların Lübnan'ın hava sahasından gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Haaretz: ABD-İsrail ilişkilerinde alışılmadık bir olay

İsrail'in Haaretz gazetesi ise İsrail'in resmen sorumluluk üstlenmediği bir eylemin ABD'li yetkililer tarafından teyit edilmesiyle ilgili olarak, 'ABD-İsrail ilişkilerinde alışılmadık bir olay’ yorumunda bulunmuştu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Lübnan hava sahasını ihlal ederek gelen İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu üste ölen 14 kişinin çoğunun İranlı askeri yetkililer ya da İran destekli savaşçılar olduğunu aktarırken; Fars Haber Ajansı da 2 İranlının öldüğünü duyurdu.