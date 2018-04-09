T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: İsrail, Suriye'deki üssü vurmadan önce bizi bilgilendirdi

İsrail'in Tayfur askeri havalimanına düzenlediği saldırıda 2 İranlının da hayatını kaybettiği belirtildi

09 Nisan 2018 22:58

Suriye’deki Tayfur askeri havalimanına düzenlenen füze saldırısının İsrail tarafından gerçekleştirildiği, ABD’li yetkililer tarafından da teyit edildi. Öte yandan, saldırıda 2 İranlının da hayatını kaybettiği kaydedildi.

NBC’ye konuşan iki ABD’li yetkili, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini ve saldırı öncesinde bilgilendirildiklerini söyledi. 

Suriye: Ordumuzun başarılarına verilen 'dolaylı bir yanıt'

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı Suriye ordusunun terörle mücadele alanında kazandığı başarılara verilen dolaylı bir yanıt olarak niteledi. Açıklamada, 'İsrail'in saldırısı, başkent Şam'ın, Şam kırsalının ve diğer bölgelerin silahlı terör örgütlerinden temizlenmesi konusunda Suriye ordusunun kazandığı başarılara verilen dolaylı bir yanıt'' ifadelerine yer verildi. 

Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, T-4 ismiyle de anılan Tayfur askeri havaalanına İsrail uçaklarının saldırdığı kaydedilmişti. Açıklamada, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail uçaklarından fırlatılan 8 füzeden 5'ini vurduğu, askeri havalananına sadece 3 füze isabet ettiği ve uçakların Lübnan'ın hava sahasından gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedilmişti. 

Haaretz: ABD-İsrail ilişkilerinde alışılmadık bir olay

İsrail'in Haaretz gazetesi ise İsrail'in resmen sorumluluk üstlenmediği bir eylemin ABD'li yetkililer tarafından teyit edilmesiyle ilgili olarak, 'ABD-İsrail ilişkilerinde alışılmadık bir olay’ yorumunda bulunmuştu. 

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Lübnan hava sahasını ihlal ederek gelen İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu üste ölen 14 kişinin çoğunun İranlı askeri yetkililer ya da İran destekli savaşçılar olduğunu aktarırken; Fars Haber Ajansı da 2 İranlının öldüğünü duyurdu.

ETİKETLER

suriyetayfur askeri havalimanıt4israilfüzesaldırısuriye dışişleri bakanlığı

İlgili Haberler

Suriye'deki askeri havaalanına füze saldırısı

Saldırıya karşı Suriye hava savunmasının yanıt verdiği belirtildi

Rusya: Humus'taki füze saldırısını İsrail düzenledi

Suriye güçlerinin saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı

ABD, Suriye'ye askeri operasyon seçeneğini masada tutuyor

ABD Savunma Bakanı: Hiçbir ihtimali gözardı etmiyorum

Trump: Suriye'yle ilgili kararımızı 24 ila 48 saat içerisinde vereceğiz

ABD Başkanı, kimyasal saldırıdan Rusya Devlet Başkanı'nın sorumlu olabileceğini savundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24