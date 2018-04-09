Rusya: Humus'taki füze saldırısını İsrail düzenledi

Rusya Humus'taki füze saldırısını İsrail'in düzenlediğini açıkladı. Açıklamaya göre, Suriye'nin hava savunma sistemleri İsrail uçaklarından fırlatılan 8 füzeden beşini vurdu, askeri havalananına sadece 3 füze isabet etti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"9 Nisan'da (TSİ) 03.25 ila 03.53 saatleri arasında İsrail hava güçlerine ait iki F-15 uçağı Suriye'nin hava sahasına girmeden, T-4 havaalanını Lübnan topraklarından sekiz güdümlü füze fırlattı. Güdümlü füzelerden beşi Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi."

İsrail: Yorum yok

Öte yandan Reuters haber ajansı, İsrailli askeri bir sözcünün, Rusya'dan yapılan bu açıklama karşısında 'hemen verilecek bir cevabı olmadığını' söylediğini aktardı.

Rusya'daki İsrail Büyükelçiliği'nin basın ataşesi Alex Gandler ise Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Yorum yok" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Suriye'deki askeri havaalanına füze saldırısı

Reuters Haber Ajansı, Suriye'nin Humus şehrinde rejime ait Tiyas askeri hava üssüne füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu. Ajansın Suriye Devlet Televizyonu’na dayandırdığı haberinde havaüssü yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyulduğu, havaüssünün bir çok füze tarafından hedef alındığı bildirildi.

Suriye güçlerinin saldırıya karşılık verdiği de gelen bilgiler arasında.

Konuyla ilgili üst düzey bir Amerikalı yetkiliden de açıklama geldi. Açıklamada Suriye'de Esad'a ait üsse ABD'nin saldırdığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.