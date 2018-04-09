Suriye'deki askeri havaalanına füze saldırısı

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD ve Fransa saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini açıklarken, Rusya'dan yapılan açıklamada saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

SANA'nın bildirdiğine göre 'T-4' olarak bilinen Humus'taki Tayfur havaalanı birden fazla füze ile vuruldu. Saldırıda birden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi ancak net bir rakam verilmedi.

SANA haberi ilk duyurduğunda saldırıyı ABD'nin yaptığından şüphelenildiğini belirtse de daha sonra bu ifade haberden çıkarıldı. Haberde Suriye hava svunma güçlerinin ateş açıtğı ve bazı füzeleri vurduğu da belirtildi.

Muhaliflere yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi ise saldırıda aralarında Suriye hükümetine destek veren İranlı güçlerin de olduğu, en az 14 kişinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

​Saldırı, Suriye hükümetinin, başkent Şam yakınlarında muhaliflerin elindeki Duma'ya kimyasal silahla saldırı düzenlemekle suçlanmasının ardından geldi. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron ile telefonda konuşan ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı "Korkunç" diye niteleyip kınamıış ve "Hayvan" ifadesini kullandığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için "Büyük bir bedel ödeyecek" demişti.

Ancak ABD'li yetkililer saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini iddia etti.

ABD: Durumu yakından takip ediyoruz

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor. Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Reuters'a konuşan ABD'li bir üst düzey yetkili de, Washington'ın Suriye hükümetine ait askeri üsse herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini söyledi.

Fransa: Biz yapmadık

ABD'nin ardından Fransa'dan da benzer bir açıklama geldi.

Fransa ordu sözcüsü Albay Patrik Steiger AFP'ye yaptığı açıklamda "Biz değildik" dedi.

Bölgede İsrail'e ait bir gözlem uçağının görüldüğü iddia edildi

Öte yandan Lübnan Hizbullah'ının televizyonu El Manar saldırıyı 'İsrail saldırganlığı' olarak niteledi.

İsrail hükümeti askeri üsse yönelik füze saldırısıyla ilgili açıklama yapmazken, El Mayadin televizyonu, füze saldırısı sırasında üssün üzerinde İsrail'e ait bir gözlem uçağının seyir halinde olduğunu öne sürdü.

Televizyon haberinde, "Humus'taki T-4 üssü füzelerle vurulurken İsrail'e ait bir gözlem uçağı üssün üzerinde uçuyordu" ifadelerini kullandı.

Televizyon ayrıca füzelerin Lübnan üzerinden Akdeniz'den geldiğini de iddia etti.

İsrail şubat ayında T-4 askeri havaalanını vurmuştu.