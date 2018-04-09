Trump: Suriye'yle ilgili kararımızı 24 ila 48 saat içerisinde vereceğiz

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde gerçekleştiği belirtilen kimyasal saldırıyı ‘iğrenç’ olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin ne cevap vereceğine ’24 ila 48 saat içerisinde’ karar verileceğini söyledi.

Kabine toplantısı öncesinde Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan Trump, “Gaddar bir saldırıydı. Korkunçtu. Bu, insanlıkla ilgili ve yaşanmasına izin verilemez” dedi.

"Herkes bedel ödeyecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Doğu Guta’da yaşandığı belirtilen saldırıdan sorumlu olup olamayacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Trump, “Olabilir, tabii, olabilir. Eğer öyleyse çok sert olacağız, çok sert. Herkes bedel ödeyecek; o da herkes de” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, “Ruslar mı, Suriye mi, İran mı ya da hepsi beraber mi; bunu bulacağız” diye ekledi.

ABD’nin yaşananlar karşısında askeri bir operasyon düzenlemesi ihtimaline dair bir soruyu da değerlendiren Trump, “Bütün seçenekler masada” cevabını verdi.