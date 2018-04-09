Almanya Suriye'de "zehirli gaz kullanılmasını" kınadı

Almanya, Duma'da gerçekleştirildiği öne sürülen kimyasal saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olduğuna yönelik işaretler olduğunu açıkladı.

Alman hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Berlin'deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hükümet bu yeni zehirli gaz kullanımını şiddetle kınıyor" dedi.

"Rejimin eylemleri tiksindirici olmakla beraber insanlık onurunu hiçe sayıyor" ifadesini kullanan Seibert, Şam'ın uluslararası hukukun en temel ilkelerini ihlal ettiğini belirtti.

Seibert, "zehirli gaz kullanımından sorumlu olanların hesap sorulması gerektiğini" söyleyerek, "Bu zehirli gazın kullanımıyla şartlar Esad rejiminin sorumluluğuna işaret ediyor" dedi.

Rusya: Provokasyon

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise konuyla ilgili açıklamasında kimyasal saldırı iddialarının "provokasyon" olduğunu söyledi.

Lavrov, "Askeri uzmanlarımız buraya gitti ve sivillere karşı klor ya diğer kimyasal maddelerin kullanıldığına dair herhangi bir iz bulmadı" dedi.

Trump Rusya ve İran'ı suçlamıştı

Duma'daki aktivistler ve yerel kurtarma ekiplerinin iddialarına göre hafta sonunda Duma'ya düzenlendiğini öne sürülen kimyasal saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu onlarca insan hayatını kaybetti.

Suriye'deki kimyasal saldırı iddiası sonrası Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Esad için ''hayvan" tabirini kullanıp, yaşananlardan Rusya ve İran'ı sorumlu tutmuştu. Rusya ise kimyasal saldırı iddiasını yalanlamıştı.

Suriye hükümeti de kimyasal saldırı iddialarını reddederek "Duma'da bozguna uğratılan silahlı muhaliflerin yalan haberler yaydıklarını" öne sürmüştü.