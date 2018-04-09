ABD, Suriye'ye askeri operasyon seçeneğini masada tutuyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, hafta sonu gerçekleşen kimyasal saldırı sonrasında her ihtimalin mesada olduğunu söyledi.

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani ile Pentagon’da bir araya gelen Mattis, “Bakmamız gereken ilk şey, Rusya’nın tüm kimyasal silahların yok edilmesine garantör olduğu süreçte neden hala kimyasal saldırıların devam ettiği” dedi.

Suriye’de atılacak adımlar konusunda “Hiçbir ihtimali gözardı etmiyorum” diyen Mattis, NATO’daki ortakları ve müttefikleriyle durumla nasıl başa çıkacaklarına karar vereceklerini ifade etti.