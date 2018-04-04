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Dünya

Rusya'dan ABD'ye Suriye eleştirisi: Koalisyonun amacı bölgedeki durumu sarsmak

"Bu durum, bölge ülkelerinin çıkarına cevap vermez ve istikrarsızlaştırmaya hizmet eder"

04 Nisan 2018 16:54

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada Suriye’deki uluslararası koalisyonu eleştirdi. 

Güçlü bir koalisyonun terör unsurlarıyla baş edemeyeceğine inanmanın zor olduğunu ifade eden Şoygu, “Görünüşe göre koalisyonun amacı, bölgedeki durumu sarsmak, askeri ve ekonomik varlığını pekiştirmek.” ifadelerini kullandı.

Şoygu, Rusya, Türkiye ve İran’ın terörle mücadele ittifakını kurmasından sonra bölgede durumun değiştiğine işaret etti.

Afganistan’daki durumun kötüleştiğini savunan Şoygu, ABD ve NATO’nun bölgedeki 15 yıllık varlığının durumu normalleştiremediğini vurguladı.

ABD’nin yeni şartlarda Orta Asya’da yer kazanma çabasında olduğuna işaret eden Şoygu, “Bu durum, bölge ülkelerinin çıkarına cevap vermez ve küresel bir faktör olarak istikrarsızlaştırmaya hizmet eder.” dedi.

Halihazırda Afganistan’da 4500 civarında terör örgütü DEAŞ mensubu olduğuna dikkati çeken Şoygu, “Afganistan sadece DEAŞ militanları için değil, yeni terör örgütleri için de yeni bir sığınak olabilir.” diye konuştu

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