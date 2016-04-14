Türkiyeli turistler 1 Mayıs İşçi Bayramı için Küba'yı tercih etti

1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Küba’nın başkenti Havana’da kutlamak isteyen Türkiyeli turistlerin, seyahat acentelerine akın etmesiyle Küba turlarında yer kalmadığı bildirildi. 88 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanı’nın Küba’yı ziyaret etmesinin ardından Küba’nın ilerleyen yıllarda otantik halinin kaybolabileceği iddia edilmişti. Küba'da turizm talebindeki artış ABD ilişkilerinin 'normalleşmesine' bağlandığı öğrenildi. ABD Başkanı Obama “Küba'ya değişim gelecek ve sanıyorum Raul Castro bunu anlıyor" demişti.

En fazla turist Mayıs başında geliyor

Hürriyet’te yer alan habere göre, dünyadaki az sayıdaki sosyalist ülkelerden biri olan Küba, Milliyet Gazetesi'nden Fehim Genç'in haberine göre İşçi Bayramı’nın görkemli törenlerle kutlanması nedeniyle en fazla turisti mayıs başında ağırlıyor. Küba’nın efsanevi liderleri Che ve Castro’nun ülkesinde 1 Mayıs coşkusunu yaşamak isteyen Türk turistler, bir haftalık tur için 2 bin dolar ve 9 günlük tur için 2 bin 500 Euro ödeyerek bu hayallerine kavuşuyor.

ABD Başkanı Barack Obama’nın Küba’yı ziyaret etmesinin ardından iki ülke arasındaki deniz ve havayolu seferlerinin başlamak için gün sayması ve ambargonun bitirilecek olması gibi etkenlerden dolayı Küba’nın değişeceği bildirildi.

Avrupa ve Rusya aktarmalı olarak yapılan uzun yolculuğa ve yüksek tur maliyetine karşın yılda 7 bin Türkiye vatandaşının Küba’ya gittiği öğrenildi. Bu sayının 2016’da yüzde 50 artışla 10 bine çıkması bekleniyor.

Jolly Tur Yurtdışı Turizm Direktörü Tolga Tekin, “Geçen yıl Küba’ya planlananın üzerinde talep gelince bu yıl tur sayımızı yüzde 25 artırdık. Talep böyle devam ederse yüzde 35 artış olur” dedi.

“Ülkenin otantik halini görmek isteyenler turlara hücum etti”

Tekin, Küba’ya artan ilginin nedenlerini şöyle açıkladı: “Amerika-Küba ilişkileri normalleşince Küba değişmeye başladı. Ülkenin otantik halini görmek isteyenler turlara hücum etti. Talep olunca fiyat da yükseliyor. 2017’de fiyatlar yüzde 20-25 artacak. Daha ekonomik bütçeyle gitmek isteyenler elini çabuk tutuyor.”

VİP Turizm Dış Turlar Direktörü Esra Abamor, “Küba turu talebinde yüzde 30 artış oldu. Yıl boyunca her ay 3 tur düzenliyoruz. Küba’daki 1 Mayıs kutlamaları için nisan ayı boyunca ve nisan ayı sonunda farklı çıkış tarihleriyle 6 grubumuz olacak. Sömestr ve bayramlarda daha fazla grup oluyor. Balayı programı ve bireysel olarak yıl boyunca her gün gitme imkanımız var” ifadelerini kullandı.

Etstur Yurtdışı Turlar Müdürü İbrahim Cenk Okumuş, “2015’te yaklaşık olarak 750 pax Küba gruplarımız oldu. Bu yıl ise Küba’daki değişen havanın neticesinde otellerde yer bulma sıkıntımız sebebiyle yıl sonuna kadar yaklaşık olarak 1000 kişiye yakın grup planlıyoruz” diye konuştu.