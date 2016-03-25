Küba'da Rolling Stones heyecanı



The Rolling Stones grubun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Dostluk Konseri (Concert for Amity) adlı etkinliğin başkent Havana'daki Ciudad Deportiva'da düzenleneceği belirtildi.

Mick Jagger'dan İspanyolca mesaj

Grubun solisti, 72 yaşındaki Mick Jagger, İspanyolca yayınladığı mesajda, "Şimdiye dek akla gelmeyecek mekânlarda sahne aldık. Ama bu konserin bizim için ayrı bir anlamı var, umarız Küba'daki dostlarımız için de öyle olur" ifadelerine yer verdi. Jagger'ın video kaydı cubainformacion.tv adresinde yayınlandı.

Konser neden ücretsiz?

Bir İngiliz rock grubunun Küba'da sahne alacağı ilk etkinlik olan konser ücretsiz olacak. The Rolling Stones, buna gerekçe olarak ülkede ortalama aylık ücretin 20 – 25 dolar civarında olmasını gösterdi. Konser, merkezi Karayipler'deki Curaçao adasında bulunan bir vakıf tarafından finanse ediliyor. Vakıf, "ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi" için faaliyet gösteriyor.

Yüz binler izleyecek

Ücretsiz biletler etkinlik öncesi dağıtılmadığından konseri izlemek isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturması bekleniyor. Konseri en az 200 – 400 bin arasında müzikseverin izlemesi bekleniyor.

Kübalı muhalif müzisyenlerin eleştirisi

The Rolling Stones'in Havana konseri bazı Kübalı müzisyenler tarafından eleştirildi. Alman basın ajansına konuşan "Porno para Ricardo" isimli punk rock grubunun solisti Gorki Aguila, "Şahsen insan haklarını ihlal eden bir ülkede asla konser vermezdim.

'Rejimi güçlendiriyor'

The Rolling Stones, burada konser vererek Raul Castro liderliğindeki rejimi güçlendiriyor" dedi. Aguila, Küba'da sahneye çıkmalarına izin verilmediğini, sürekli gözaltına alındığını ya da ev hapsinde tutulduğunu savundu.