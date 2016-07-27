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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD Genelkurmay Başkanı: Hulusi Akar beni iki kez aradı, Türkiye’nin taahhütlerine bağlı olduğu söyledi

Emekli General John Campbell darbe girişimini organize ettiğine dair iddiaları reddetti

27 Temmuz 2016 09:12

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’de çıkan ABD’yi suçlayıcı haberler, Washington’da ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’ın önceki gün düzenlediği basın toplantısında gündeme geldi. Darbeyi Amerikalı bir emekli orgeneralin organize ettiği iddialarını kesin bir dille reddeden General Joseph Dunford geçen hafta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kendisini iki kere aradığını, Türkiye’nin taahhütlerine bağlı olduğu mesajı verdiğini söyledi.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Dunford, önceki gün hükümete yakın bir gazetenin gündeme getirdiği, 15 Temmuz darbesinin planlayıcısının Mayıs’ta görevinden emekli olan, ABD’nin Afganistan’daki kuvvetlerinin komutanlığını yürütmüş Orgeneral John Campbell olduğu yönündeki haberle ilgili şunları söyledi:
“O haberi gördüm. Orgeneral Campbell’ın cevabını da gördüm. Başka biri daha iyi cevap verebilir miydi emin değilim. Orgeneral Campbell’in bir şekilde böyle bir şeyin içinde olduğunu dile getiren absürd bir haber. Kendisi benim dostum ve şu anda birçok şey yaptığını fakat bunların arasında Türkiye’de bir darbe planlamak olmadığını biliyorum. Bu haberin nereden geldiğini de gerçekten bilmiyorum.”

 

"Etkisini azaltmaya çalışıyoruz"

 

Dunford, darbe girişiminin başta IŞİD’le mücadele, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri nasıl etkileyeceği konusunda ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kendisine geçen hafta iki kere telefon ettiğini ve Türkiye’nin hem IŞİD karşıtı koalisyona hem de daha geniş çaplı bir işbirliğine olan taahhütlerine bağlı olduğunu belirttiğini ifade ederek, “Türkiye’den yürüttüğümüz operasyonlar neredeyse normale döndü (16 Temmuz’da İncirlik Üssü’nde kesilen elektrik 22 Temmuz’da geri geldi). O yüzden geçen hafta yaşanan şeyin Türkiye içinde etkisi olacaktır. Fakat biz elimizden geldiğince bunu azaltmak için yakın çalışacağız” dedi.

 

"IŞİD’le savaş aksamayacak"

 

Dunford’ın ardından konuyla ilgili yorum yapan ABD Savunma Bakanı Ashton Carter da, geçen hafta kendisinin de mevkidaşı Savunma Bakanı Fikri Işık’la telefonda görüştüğünü belirtip “Her ikisi de (hem Genelkurmay Başkanı Akar hem de Bakan Işık) IŞİD’le olan savaşın aksamadan devam edeceği taahhüdünü yinelediler” dedi.

 

O ABD'li general iddiaları reddetti

 

Yeni Şafak gazetesinin başarısız darbe girişimini organize edenler arasında olduğunu ileri sürdüğü ABD’li emekli general John Campbell iddiaları reddetti. Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan emekli general Campbell, “Bu tamamen saçmalık” diyerek, “olayın yanıt bile gerektirmediğini” söyledi. 

Geçtiğimiz mayıs ayına kadar Afganistan’daki ABD liderliğindeki koalisyonun (ISAF) komutanlardan olan Campbell emekli olmuştu. Yeni Şafak gazetesi, darbe sürecinin arkasında ISAF Komutanı General John F. Campbell’ın bulunduğunu ve darbeye destek amacıyla Nijerya’da bulunan UBA Bank şubesinden Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) aracılığı ile yüklü miktarda para akışı sağlandığını öne sürmüştü.

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