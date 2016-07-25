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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hulusi Akar'a, "Seni Gülen'le görüştürelim" diyen o tuğgeneral mi?

Orgeneral Hulusi Akar, darbe girişimi gecesi cuntacılar tarafından rehin alınmıştı

25 Temmuz 2016 11:00

Darbecilerin, rehin aldıkları Orgeneral Hulusi Akar'a Fethullah Gülen'le görüştürme teklifini götüren kişinin Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim olduğu öne sürüldü. 

15 Temmuz gecesi makamında rehin alan Akar, hazırlanan darbe bildirisinin altına imza atmayı reddedince cuntacıların harekat merkezi olan ve TBMM, Cumhurbaşkanı Külliyesi ve emniyet binalarını bombalayan F-16'ların havalandığı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'na götürülmüştü. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, burada da darbecilerle birlikte hareket etmeyi kabul etmeyen Akar, Gülen'le görüştürülmek istendi. Akar'a bu teklifi götürenin ise Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim olduğu iddia edildi. Üsse operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan Evrim, savcılık ifadesinde, darbeci olduğuna dair suçlamayı reddetmişti. Evrim, “Yaklaşık 60 kişilik grup geldi. 'Bize silah, yakıt ve teçhizat lazım' dediler. Beni zorladılar, direnemedim. İsteklerinin yerine getirilmesi talimatını verdim. Tüm istekleri yerine getirildi. Darbeci değilim. Olaylardan haberdar değildim, suçlamaları kabul etmiyorum” demişti. YeniŞafak

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