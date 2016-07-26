Binali Yıldırım: ABD'nin terör örgütü liderinin yanında duracağına inanmıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD'nin çok uzun geçmişi olan bir dostluk ve ittifak ilişkisi olduğunu belirterek, ABD'nin, Fettullah Gülen'in yanında yer alacağına inanmadığını söyledi.

The Guardian'ın internet sayfasında bugün yayımlanan röportajda Yıldırım, darbe girişiminin gerçekleştiği geceyle ilgili olarak, "Bunun millete karşı bir darbe girişimi olduğu sonucuna vardık ve milleti kendi geleceğine ve ülkenin geleceğine sahip sahip çıkmaya çağırdık" dedi.

“Bu saldırıyı püskürttükten sonra gözaltına alınan, asker üniforması giymiş insanlar oldu. Bunlar derhal konuşmaya başladılar ve olup biteni itiraf ettiler. Türkçe’de dediğimiz gibi, bülbül gibi öttüler." ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İlk ifadelerden anladığımıza göre bu çok uzun zamandır planladıkları bir darbe girişimiydi ve ilgili önlemleri alarak adım adım alıyorlardı. Genelkurmay Başkanı'nı kaçırıp rehin aldıkları zaman ona bu terör örgütünün liderini, Fetullah Gülen’i arayabileceklerini ve onunla telefonda görüşmesini ayarlayabileceklerini, böylece kendisinin de bu harekete katılabileceğini söylemişler.”

Gülen'in ABD’de ikamet etmesinden dolayı halkın kafasında "Acaba bu işte ABD’nin dahli veya desteği var mı?" şeklinde bazı soru işaretleri olduğunu anlatan Yıldırım, "Türkiye ve ABD çok uzun geçmişe dayanan dostça ilişkilere sahiptir, müttefik ve stratejik ortak olmuştur, bu terör örgütünün liderinin yanında duracaklarına inanmıyoruz" diye konuştu.

Gülen'in darbe girişimindeki dahliyle ilgili dosyanın henüz ABD'ye gönderilmediğini belirten Yıldırım, "Gönderilecek ve buna dahilleri konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak" dedi.

Yıldırım, "ABD bu noktadan sonra kendisi için bölgede ve dünyada stratejik bir müttefik olan Türkiye ile nasıl işbirliği yapacağını düşünmeli" değerlendirmesini yaptı.

"Ülkemizi eleştirenler ne yapmamızı bekliyor?"

Kendilerine üniforma ve rütbe verilen kişilerin darbe girişimi sırasında terörist gibi hareket ettiğini söyleyen Yıldırım, "Vatandaşlara karşı hareket ediyorlar, öldürüyorlar, parlamento, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı gibi kritik binaları bombalıyorlar. Bunlara ne yapmamız lazım? ‘Tamam, evet, iyi yapıyorsunuz, hoş geldiniz’ mi diyelim? Bunlara sadece ‘Bunu yapmamalısınız’ mı diyelim? Tavır bu mu olmalı? Ülkemizi eleştirenler bizim ne yapmamızı bekliyor?" şeklinde konuştu.