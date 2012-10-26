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ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye'ye ekipler gönderdiğimiz zamanlar oldu

Dempsey: Türkiye, sadece ikili bir ortak değil, NATO ittifakımızın bir parçası. Onlara deneyimlerimizi paylaşmayı öneririz, ayrıca onların deneyimlerini öğrenmek isteriz

26 Ekim 2012 12:18

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, ''ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mark Hertling, Suriye'deki krizle ilgili olarak Türkiye'ye asker gönderdiklerini hatırlattı. ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oramiral James Winnefeld de bu hafta Türkiye'deydi. Türk tarafında hem terör örgütü PKK ile mücadele hem de Suriye'deki krize dair ABD ile işbirliği hususunda büyük bir beklenti var. Bu konuda detay verir misiniz'' yönündeki sorusunu şöyle karşılık verdi:

''Suriye'deki krize yanıt olarak Türkiye'ye ilave güçler konuşlandırıp konuşlandırmadığınız konusunda, Türkiye'ye, özellikle insani yardım bölgeleri, balistik füze savunması ve ayrıca onların (Türklerin) istikrarsız bir kuzeydoğu Suriye ve PKK ile ilintili terörle mücadele kaygıları konularında birlikte planlamalar yapmak için ekipler gönderdiğimiz zamanlar oldu.''

Anadolu Ajansı'nda geçen habere göre Dempsey, yardımcısı Oramiral Winnefeld'in Türkiye'den yeni döndüğünü ve bu konularda Türk muhatabıyla görüşmeler yaptığını belirtti. Dempsey, bunun devam etmekte olan bir süreç olduğunu ve bu istişareleri yapmaya ihtiyaç duydukça gidip geldiklerini söyledi.

 

'Erdoğan'ın yaklaşımını sorgulayamam'

 

Orgeneral Dempsey, aynı gazetecinin, ''ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'nin, PKK ile mücadelede Usame Bin Ladin'in öldürülmesinde kullandıkları yöntemleri Türkiye ile paylaşma önerisi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bu öneriye yanıtında, Bin Ladin'in bir evde kaldığı, PKK'nın ise mağaralarda olduğuna işaret ederek, aradaki koşulların farklılığına dikkat çekmesine'' ilişkin soru yöneltmesi üzerine de şunları söyledi:
 
''Bu, Başbakan Erdoğan'ın ülkesi, onun bu konuya yaklaşımını sorgulayamam. İşini de gayet iyi yapıyor. Biz ortaklarımıza teklif ederiz ve Türkiye, sadece ikili bir ortak değil, NATO ittifakımızın bir parçası. Onlara deneyimlerimizi paylaşmayı öneririz, ayrıca onların deneyimlerini öğrenmek isteriz. Bazen önerilerimizi kabul ederler, bazen etmezler ancak ben bundan herhangi bir iletişim kopukluğu olduğu sonucunu çıkarmam.''

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