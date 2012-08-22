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Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı'nın uçağı yerde vuruldu

ABD Genelkurmay Başkanı'nı Afganistan'a getiren C-17 nakliye uçağının, Kabil'e bir saat mesafede bulunan Bagram Hava Üssü'nde vuruldu

22 Ağustos 2012 15:56

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'i Afganistan'a getiren uçağın Taliban tarafından vurulması tartışma yarattı. Örgüt, saldırının hedef gözettiğini ileri sürerken ABD'li yetkililerden "şans eseri vurdular" açıklamaları geldi.

General Dempsey'i Afganistan'a getiren C-17 nakliye uçağının, Kabil'e bir saat mesafede bulunan Bagram Hava Üssü'nde isabet alması üzerine açıklama yapan Taliban sözcüsü Zebuyullah Mücahid, "Doğrudan bilgi aldık ve saldırı sırasında hedef gözettik" dedi.

Pentagon sözcüsü General Caty Wilkinson da bu senaryolara inanmadıklarını ve uçağın şans eseri vurulduğunu ileri sürdü.

Benzer bir açıklama, dün ABD ordu sözcüsü Jamie Graybeal tarafından da yapılmıştı. Greybal, hava üssüne iki roketin isabet ettiğini ve şarapnellerin Dempsey'i getiren uçağı vurduğunu söyledi. Greybal kimsenin ölmediği veya yaralanmadığı saldırının ardından Irak'a giden Dempsey'in başka bir uçak kullanmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

NATO da benzer bir açıklama yayınladı ve saldırı esnasında pistte duran bir helikopterin de isabet aldığını duyurdu.


Afganistan'daki en büyük ABD üssü


Bagram Hava Üssü başkent Kabil'in bir kilometre kuzeyinde 21 kilometrekare alan üzerine kurulu. Binlerce askere ev sahipliği yapan üs, özellikle ülkenin doğusunda düzenlenen hava saldırılarında kilit öneme sahip.

ABD'nin Afganistan'daki en büyük üssü olan Bagram'daki bir gözaltı merkezinde Kuran-ı Kerimler'in yakılmasının ardından ülke genelinde isyanlar çıkmıştı.

Bagram ayrıca ABD askerleri tarafından yakalanan Afganistanlıların batıdaki merkezlere sevk edilmesinde kritik bir öneme sahip.

Taliban militanları Bagram'a uzun bir süredir saldırı düzenliyor.

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