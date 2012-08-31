ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye tampon bölge istedi, ama NATO bunun altından kalkamaz!..

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Suriye'ye askeri müdahale tartışmalarını gerçekçi bulmadığını söyleyerek Obama'nın Suriye politikasını eleştirdi. "Türk komutanlar, tampon bölge uygulamasını NATO'nun üstlenmesini istiyor" diyen Dempsey, ittifakın bunu altından kalkamayacağını da belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye politikasını eleştirdi. Dempsey, Obama'nın Suriye'ye yönelik harekat konusunda hatalı davrandığını savundu.

NATO'nun ABD Başkanı Obama'nın Suriye'ye müdahale tehdidini yerine getiremeyeceği uyarısında bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey, Türk ordusundaki komuta kademesinin de, Suriye içinde tampon bölgelerin kurulmasını bazı ülkelerin değil, NATO'nun üstlenmesinden yana olduğunu söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey "Eğer tampon bölge kurmaya karar verirseniz, o zaman onu koruma sorumluluğunu da üstlenmiş oluyorsunuz. Bu da sizi silah, hava ve balistik füze sistemi kurmaya, kullanmaya itebilir" dedi.

'Libya ile karşılaştırmak gülünç'

Bu nedenle Suriye'de tampon bölge kurulmasının "güç" olduğunu kaydeden Dempsey, Suriye'nin Libya ile sık sık karşılaştırılmasını da "gülünç" olarak niteledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Suriye'de bir iç savaşın en kötü sonucunun, tüm riskleri içeren bir istikrarsız devlet olacağını belirtti.

'İsrail'le suç ortağı olmak istemiyoruz'

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, İsrail'in nükleer programını bahane ederek İran'ı vurmasına da karşı çıktı.

Dempsey, İsrail'den ABD'yi saldırıdan önce haberdar etmesi gibi bir talepte bulunmadığını, çünkü bu konuda suç ortağı olmak veya sonra yaşanacaklar için sorumluluk üstlenmek istemediğini söyledi.