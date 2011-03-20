ABD Genelkurmay Bakanı: Amaç Kaddafi'yi devirmek değil

T24 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Libya’da uçuşa yasak bölge uygulanmasının, operasyonlar sonucunda başarıyla başlatıldığını, operasyonlar sayesinde ayrıca Libya Lideri Muammer Kaddafi’ye bağlı güçlerin, muhaliflere saldırılarının durdurulduğunu söyledi.





NBC’nin "Meet the Press" programında soruları yanıtlayan Mullen, operasyonun amacının, BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasıyla sınırlı olduğunu, Kaddafi’yi devirmek gibi bir hedefinin bulunmadığını söyledi. Mullen, Kaddafi’nin kendi geleceği için "gereken kararları almak zorunda kalacağını" ifade etti.

Libya uçaklarının artık havalanmadıklarının görüldüğünü, perasyonlarda Libya’nın hava savunma sistemlerinin de büyük ölçüde devre dışı bırakıldığını kaydeden Mullen, "24 saat içerisinde operasyon önemli derecede gelişmeler sağladı, Kaddafi güçleri Bingazi’de durduruldu" dedi.

Mullen, Kaddafi güçlerinin kimyasal silah kullandığına dair bir belirti olmadığını da ifade etti. Mullen ayrıca, koalisyon güçlerinin operasyonları sonucu sivil kayıp meydana geldiğine dair bir bilginin ulaşmadığını kaydetti.

ABD’nin, Bahreyn’deki gelişmeleri de izlediğini belirten Mullen, buna karşın, "her ülke farklı" dedi.



