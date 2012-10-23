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ABD Genelkurmay 2. Başkanı Ankara'da

ABD Genelkurmay 2. Başkanı James Winnefeld sabah saatlerinde Ankara'ya geldi

23 Ekim 2012 14:17

ABD Genelkurmay 2. Başkanı James Winnefeld karargahta görüşme yapacak. Görüşmede istihbarat paylaşımı ana gündem olacak.
 
Turkiye'nin Suriye sınırında gerginlik sürerken ABD'den önemli bir konuk geldi.

ABD Genelkurmay 2. Başkanı James Winnefeld sabah saatlerinde Ankara'ya geldi.

Winnefeld, Genelkurmay 2. Başkanı'yla bir görüşme gerçekleştirecek. Karargahtaki görüşmenin ardından Dışişleri'nde bazı temaslarda da bulunacak.

Genelkurmay karargahındaki görüşmede terörle mücadelede istihbarat paylaşımı ana gündem olacak.

ABD Büyükelçisi Ricciardone, geçtiğimiz günlerde kısa sürede bazı üst düzey askeri temasların olacağını söylemişti.

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