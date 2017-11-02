ABD Başkanı Trump, New York saldırganına idam istedi

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü New York kentinde düzenlenen ve 8 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırının zanlısı Sayfullo Saipov'un idam cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.
Saipov'u Guantanomo Kampı'na göndermeyi düşündüğünü söyleyen Trump, Twitter hesabından "New York teröristi hastanedeki odasına IŞİD bayrağ asmak istediğini söylerken mutluydu. 8 insanı öldürdü, 12 kişiyi ağır yaraladı. İDAM CEZASI ALMALI!" diye yazdı.
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ABD'nin New York eyaletinde idam cezası yürürlükte değil. Eyalette son idam cezası 1963 yılında infaz edilmişti.