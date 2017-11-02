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Dünya

ABD Başkanı Trump, New York saldırganına idam istedi

"New York teröristi hastanedeki odasına IŞİD bayrağı asmak istediğini söylerken mutluydu"

02 Kasım 2017 15:11

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü New York kentinde düzenlenen ve 8 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırının zanlısı Sayfullo Saipov'un idam cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.

Saipov'u Guantanomo Kampı'na göndermeyi düşündüğünü söyleyen Trump, Twitter hesabından "New York teröristi hastanedeki odasına IŞİD bayrağ asmak istediğini söylerken mutluydu. 8 insanı öldürdü, 12 kişiyi ağır yaraladı. İDAM CEZASI ALMALI!" diye yazdı.

TIKLAYIN New York saldırganı yaptıkları konusunda 'iyi hissettiği'ni söyleyerek odasına IŞİD bayrağı istedi

ABD'nin New York eyaletinde idam cezası yürürlükte değil. Eyalette son idam cezası 1963 yılında infaz edilmişti.

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