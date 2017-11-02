New York saldırganı yaptıkları konusunda 'iyi hissettiği'ni söyleyerek odasına IŞİD bayrağı istedi

ABD'nin New York kentinde, kullandığı kamyoneti bisiklet yolundaki insanların üstüne sürerek 8 kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan Özbek asıllı Sayfullo Saipov polise verdiği ifadesinde suçunu kabul ederek, hastanede kaldığı odaya IŞİD bayrağı asılmasını istedi. Terörist Saipov yaptıkları konusunda "iyi hissettiği"ni de söyledi.

Saldırıyı yaklaşık 1 yıldır planladığını ve sivillere 'maksimum zararı vermek' için kamyon kullanmaya 2 ay önce karar verdiğini anlatan Saipov'un, caddelerin daha kalabalık olacağı düşüncesiyle Cadılar Bayramı olarak bilinen günde saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Sputnik'in haberine göre, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin, "ABD'deki Müslümanların Irak'ta Müslümanların öldürülmesi karşılığında ne yaptığını sorduğu" videodan etkilendiğini söyleyen Saipov, saldırı esnasında kullandığı aracın arkasına da IŞİD bayrağı asmak istediğini ama dikkat çekeceğini düşündüğü için vazgeçtiğini anlattı.

Bu arada sorgusu esnasında, tutulduğu hastane odasına IŞİD bayrağı asılmasını talep eden Saipov, yaptıkları konusunda "iyi hissettiğini" söyledi.

Daha sonra da tekerlekli sandalyede mahkemeye çıkarılan Saipov'a, şiddet eylemi gerçekleştirmek, IŞİD'e materyal temin etmek ve motorlu araçlara zarar vermek suçları isnat edildi. Saipov'un ilk duruşmasında savunma yapmadığı ancak soruşturmayı yürüten federal yetkililerle iş birliğine devam edeceğini dile getirdiği aktarıldı.