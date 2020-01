New York'ta terör saldırısı; 8 ölü, 15 yaralı

ABD'nin New York şehrinin Manhattan semtinde bir sürücü, kamyonetini bisikletlilerin üzerine sürdü. Çok sayıda kişiyi ezen sürücü daha sonra aracından inip 'Allahu ekber' diye bağırarak insanlara ateş açtı. Olayın terör saldırısı olduğunu açıklaayan ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırıda 8 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Saldırgan ise bacağından vurularak gözaltına alındı. Uluslararası haber ajansları saldırganın ABD'de 7 yıldır ikamet eden Özbek asıllı 29 yaşındaki Seyfullah Saipov olduğunu öne sürdü. Ancak ABD'li yetkililer saldırganın 29 yaşında olduğu haricinde bir bilgi paylaşmadı.

Olay sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulunan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio 'Bu bir terör saldırısıdır' dedi. Belediye Başkanı, soruşturmanın daha derinleştirileceğini duyurdu, 'elimizdeki bilgiler artacak' açıklamasında bulundu.

Blasio, saldırının terörle bağlantılı olduğunu ve konu hakkında ABD başkanı Donald Trump'a bilgi verildiğini aktardı.

New York Valisi Andrew Cuomopolis, olayı "uzun namlulu silahlarla sivillere yönelik gerçekleştirilen bir terör saldırısı" olarak nitelendirerek, saldırıyı bir kişinin düzenlediğini söyledi. Coumopolis, ABD’de güvenlik önlemlerinin arttırılacağını sözlerine ekledi.

New York polisi, ABD'lilerin Cadılar Bayramı kutladığı saatlerde, 11 Eylül'de terör saldırısıyla yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yakınlarında silah sesleri duyulduğuna ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

Bir kamyonet sürücüsü aracını bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdü. Çok sayıda kişiyi ezen sürücü, daha sonra acından indi ve insanlara ateş açmaya başladı.

Terör saldırısı olduğu düşünülen olayda, ilk bilgilere göre 8 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Saldırgan, bacağından vurularak gözaltına alındı. Görgü tanıkları saldırganın arabadan uzun namlulu bir silahla çıkarak çevreye ateş açtığını bildirdi.

Saldırganın kaçışı cep telefonu kamerasına yansıdı

New York Valisi Andrew Cuomo saldırganın 29 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı. New York'ta yaşamadığı belirtilen saldırganın bir kamyonet kiralayarak Florida'dan New York'a geldiği bildiriliyor. Olay yerinden gelen görüntülerde saldırgan iki silah taşırken görülüyor. Silahlardan birinin paintbol silahı olduğu iddia ediliyor.

Saldırganın kaçışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan kısa bir süre sonra polis tarafından sol bacağından vurularak gözaltına alındı.

New York yetkililerinden açıklama

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, saldırıda sekiz kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Blasio, saldırının terörle bağlantılı olduğunu ve konu hakkında ABD başkanı Donald Trump'a bilgi verildiğini aktardı.

New York Valisi Andrew Cuomopolis, olayı "uzun namlulu silahlarla sivillere yönelik gerçekleştirilen bir terör saldırısı" olarak nitelendirerek, saldırıyı bir kişinin düzenlediğini söyledi. Coumopolis, ABD’de güvenlik önlemlerinin arttırılacağını sözlerine ekledi.

New York Polis Departmanı, gözaltına alınan saldırganın 29 yaşında bir erkek olduğunu, bacağından vurularak etkisiz hale getirildiğini ve şu anda ismi açıklanmayan bir hastanede tutulduğunu bildirdi.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, New York'un Manhattan bölgesinde meydana gelen saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Saldırının "çok hasta" ve "dengesiz" bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Trump, polisin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Trump , "Görünen o ki New York'ta bir başka saldırı çok hasta ve dengesiz birisi tarafından gerçekleştirildi. Emniyet birimleri çok yakından takip ediyor. ABD'DE OLMAZ!" açıklamasında bulundu.

New York Daily News'e konuşan 45 yaşındaki Frank Brito, "İki kamyonun çarpıştığını ve birinden mavi eşofmanlı tıknaz bir adamın inerek, birisini kovaladığını" anlattı. Brito, şahsın 5 ya da 6 el ateş açtığını söyledi.

Operasyon başlatan bölge polisi, vatandaşların aşağı Manhattan'da bulunan Chambers ve West sokaklarından kaçınmasını istedi.

Birleşik Krallık Başbakanı May: New York'un yanındayız

Birleşik Krallık'ın, New York kentinde bir kamyonetin bisiklet yolundaki insanların üzerine sürüldüğü saldırının ardından ABD'nin yanında olduğu ve terörle birlikte mücadele edeceği bildirildi.

Birleşik Krallık Başbakanlığı, Başbakan Theresa May'in saldırıya ilişkin açıklamasını Twitter'dan paylaştı.

Açıklamasında May, "Bu ödlek saldırıdan dolayı dehşete düştüm. Düşüncelerim olaydan etkilenenlerle birlikte. Terör şeytanıyla birlikte mücadele edeceğiz. Birleşik Krallık, New York'un yanında." ifadelerini kullandı.