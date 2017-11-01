New York saldırısı sonrası Trump’tan Yeşil Kart'a tepki: Kura değil, liyakatla olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta sekiz kişinin ölümü 11 kişinin da yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından, ülkede yaşama ve çalışma hakkı veren Yeşil Kart'ın kurayla dağıtıldığı programı eleştirdi ve bunun liyakata dayalı yapılması gerektiğini söyledi.

Donald Trump, Twitter'de paylaştığı mesajda "Terörist ülkemize 'Çeşitlilik Vize Kurası Programı' ile geldi, Chuck Schumer'in bir güzelliği'. Ben bunun liyakata dayalı olmasını istiyorum. Liyakata dayalı bir sistem için yoğun bir mücadele veriyoruz. Demokratların kura sistemine hayır. Daha sert ve akıllı olmalıyız." dedi.

Chuck Schumer, Demokratların Senato'daki lideri.

20 yıldan uzun süredir devam eden Çeşitlilik Vizesi Kurası programı, ABD'de görece az göçmen bulunan ülkelerden sınırlı sayıda kişiye kurayla yeşil kart verilmesini öngörüyor.

Schumer 1990'lı yıllarda programın başlatılmasında önemli rol oynamış ve daha sonra daha geniş kapsamlı bir göç yasasının parçası olmuştu. Tasarı, Kongre'de hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların oylarıyla geçmiş ve Cumhuriyetçi Partili bir başkan tarafından imzalanıp yasalaşmıştı.