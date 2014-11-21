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Politika

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'de

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi

21 Kasım 2014 22:46

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Biden'ın bu akşam saatlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen enerji konferansında konuşma yapacak olan Biden, daha sonra sivil toplum temsilcileri ile görüşecek. Öğleden sonra ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çalışma yemeğinde biraraya gelecek.

Biden'ın Pazar günü ise Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaretinin ardından Türkiye'den ayrılacağı açıklandı.

 

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