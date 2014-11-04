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Politika

Joe Biden, Erdoğan'la görüşmeyi 'sabırsızlıkla' bekliyor

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi

04 Kasım 2014 21:48

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi "sabırsızlıkla beklediği" açıklandı. 

Biden’ın Erdoğan’la bu ay içerisindeki yapacağı görüşmeyi "sabırsızlıkla beklediği" ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Başkan Yardımcısının CNN’e verdiği mülakatta söylediği gibi, gerçekten bir yanlış anlaşılma vardı. Biden, Türkiye’nin Suriye’de IŞİD veya şiddet yanlısı aşırıcıların büyümesine destek verdiği veya imkan sağladığını ima etme niyetinde değildi. Başkan Yardımcısının yine belirttiği gibi, Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu ay görüşmeyi bekliyor.”

Joe Biden, Harvard Üniversitesinde geçen ay sarf ettiği sözlerin, Türkiye'de büyük tepki çekmesi üzerine Biden, Erdoğan'ı aramış, Beyaz Saray'dan gönderilen açıklamada da “Biden'ın, Türkiye veya bölgedeki diğer müttefik ve partnerlerin kasten Suriye’de IŞİD veya diğer şiddet yanlısı aşırıcıların büyümesine destek verdiği veya imkan sağladığına yönelik oluşan herhangi bir imadan dolayı özür diledi” ifadesi kullanılmıştı.

Ancak Biden, dün CNN’e verdiği mülakatta, “Hayır, ben özür dilemedim” demişti.

Biden’ın ofisinden bugün gönderilen açıklamada ise Biden’ın özür dileyip dilemediğine açıklık getirilmedi. 

 

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