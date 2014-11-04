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Dünya

Joe Biden: Erdoğan'dan asla özür dilemedim

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'dan kafa karıştıran açıklamalar geldi

04 Kasım 2014 09:02

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan özür dilemediğini söyledi.

Joe Biden, Türkiye’den Suriye’ye giden yabancı savaşçılar konusunda Erdoğan’ın kendisine, “Siz haklıydınız” dediğini iddia etmişti.

Erdoğan, Biden'ın bu sözlerini yalanlamış ve, "Benden böyle bir ifade çıkmamıştır. Harvard'da böyle bir açıklama yaptıysa Biden benim için tarih olur ve bizden özür dilemelidir" demişti.

Bu gelişmenin ardından Beyaz Saray'dan, Biden'in açıklamalarındaki her türlü imadan ötürü özür dilediği açıklaması gelmişti.

Son gelişme, CNN İnternational'a konuşan Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asla özür dilemediğini söylemesi oldu. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradığını ve söylediklerinin yanlış yansıtıldığını belirttiğini söyledi.

Biden, "Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür dilediğim konuşuldu. Ben ondan asla özür dilemedim" ifadelerini kullandı.

 

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