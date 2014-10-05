“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki eski bir dosttur, bana dedi ki, siz haklıydınız, çok fazla insanın (Suriye’ye) geçişine izin verdik, şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz” sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan tepki gören ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Erdoğan'ı arayarak özür diledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki eski bir dosttur, bana dedi ki, siz haklıydınız, çok fazla insanın (Suriye’ye) geçişine izin verdik, şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz” sözlerine ilişkin, “Böyle bir şey söylediyse Biden benim için tarih olur" dedi.

Joe Biden'a Başbakan Ahmet Davutoğlu da tepki gösterirken, akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Yardımcısı Joe Biden, Harvard Üniversitesi’ndeki yorumlarını netleştirmek için bugün Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile konuştu” denilerek şöyle denildi:

“Başkan Yardımcısı, Türkiye , bölgedeki diğer müttefik ve ortakların IŞİD’i ya da Suriye’deki diğer şiddet yanlısı aşırıları bilerek desteklediği ya da büyümesini kolaylaştırdığı yönündeki her türlü ima nedeniyle özür diledi. Başkan Yardımcısı, ABD ’nin Türkiye dahil, dünya genelindeki müttefik ve ortaklarımız tarafından IŞİD belası ile mücadele etmek için ortaya konulan taahhüt ve fedakârlıklara büyük değer verdiğine açıklık getirdi. İki lider, IŞİD’e karşı koymak için ABD ve Türkiye’nin beraber yakın çalışmasının önemine vurgu yaptı.”