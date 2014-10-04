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Dünya

Diplomatik kaynaklar: Biden bize 'Siz haklıydınız' dedi

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösteren Ankara, 'Biden'dan düzeltme beklediklerini' açıkladı

04 Ekim 2014 20:20

Ankara, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki eski bir dosttur, bana dedi ki, siz haklıydınız, çok fazla insanın (Suriye’ye) geçişine izin verdik, şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz” şeklindeki sözleri için harekete geçti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Ankara, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Böyle bir şey söylediyse benim için bitmiştir” sözleriyle tepki gösterdiği Biden'dan özür bekliyor. Diplomatik kaynaklar, iddianın aksine Biden'ın kendilerine 'siz haklıydınız' dediğini öne sürdü. 

 

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