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Erdoğan: Biden böyle bir şey dediyse, benim için tarih olur

Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı'nın 'Erdoğan haklıydınız dedi' sözlerini sert bir şekilde eleştirdi

04 Ekim 2014 13:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki eski bir dosttur, bana dedi ki, siz haklıydınız, çok fazla insanın (Suriye’ye) geçişine izin verdik, şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz” sözlerine ilişkin, “Böyle bir şey söylediyse benim için bitmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Biden’ın sözlerini eleştirerek, “En ufak bir terör örgütüne en ufak bir yardımımız olamaz. Bunu kimse ispatlayamaz. Silahlı olarak sınırı geçtiğini kimseye söyleyemez. 6 bin işinin Türkiye’ye girişini yasakladı. Biden böyle şeyler söylediyse, Biden benim için tarih olur. Benden böyle bir ifade çıkmamıştır. Esefle karşıladım. ABD’deki görüşmede de biz yanlış yaptık, vs. diye konuşmalar asla olmamıştır. Harvard'da böyle bir açıklama yaptıysa bizden özür dilemelidir” dedi.

 

Biden: Erdoğan ‘siz haklıydınız’ dedi

 

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın “Şimdi ilk defa olarak neyimiz var? Suudi Arabistan giden fonları durdurdu. Ayrıca kendi toprağında Amerikan güçlerinin açık askeri eğitim vermesine izin veriyor. Katarlılar, terörist örgütlerin en aşırı unsurlarına olan desteğini kesti. Ve Türkler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki eski bir dosttur, bana dedi ki, siz haklıydınız, çok fazla insanın (Suriye’ye) geçişine izin verdik, şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz” demişti. 

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