'Türkiye gibi ülkeler bölgeye para ve on binlerce ton silah gönderdi'

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye gibi ülkelerin bölgeye yüz milyonlarca dolar para ve on binlerce ton silah gönderdiğini söyledi.

Tolga Tanış'ın hürriyet.com.tr'deki haberine göre, Biden, Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Obama yönetiminin Suriye’de izlediği politikaları savunan Biden, Suriye’de ılımlı muhalefete destek olunsaydı IŞİD’in ortaya çıkmayacağı düşüncesinin hayali olduğunu belirtti.



Washington’ın bölgedeki “ılımlı” olduğu söylenen gruplara temkinli yaklaşmakla doğru bir karar verdiğini ifade ederek bu gruplara yardım eden Türkiye gibi ülkelerin sorunun ortaya çıkmasına neden olduğunu kaydeti.



“En büyük problemimiz müttefiklerimiz” diyen Biden, konuşmasında şunları söyledi:









'Suudiler ve emirlikler Sünni-Şii savaşı çıkarmakta kararlıydılar'

“Bölgedeki müttefiklerimiz, Suriye’deki en büyük problemimizdi. Türkler, ki çok iyi dostumuzdur ve benim de uzun süre vakit geçirdiğim Erdoğan’la harika bir ilişkim var. Suudiler, Emirlikler vs... Ne yapıyorlardı? Esad’ı devirme ve bir Sünni-Şii vekalet savaşı çıkarmada çok kararlıydılar. Ne yaptılar? Esad’la savaşacak herkese yüz milyonlarca dolar para ve on binlerce ton silah akıttılar, El Nusra, El Kaide için destek olacak, dünyanın diğer yerlerinden gelen cihadistlerin aşırı unsurlarını kabul ettiler. Abarttığımı mı düşünüyorsunuz? Bir bakın. Bunların (yardımlar) hepsi nereye gitti? İşte şimdi olan ise birden bire herkes uyandı."

'Müttefiklerimizi ikna edemedik'

"Irak’taki El Kaide olan, IŞİD denilen bu ekip, Irak’tan atılmışken, Doğu Suriye’de açık bir alan, toprak buldu, bizim daha önce terörist ilan ettiğimiz El Nusra ile çalıştı. Ve biz, iş arkadaşlarımızı (müttefikleri) bunlara desteği kesmeye ikna edemedik. Peki ne oldu? Birden bire gerçeği gördüler. Şimdi Başkan’ın bir araya getirebildiği Sünni ülkelerden kurulu bir koalisyon var. Çünkü Amerika bir kez daha Müslüman bir ulusa gidip, agresif olamazdı. Sünni bir örgüte gidip saldırmaya Sünnilerin liderlik etmesi gerekir."

'Erdoğan, haklıydınız çok fazla insanın geçişine izin verdik dedi'

"Şimdi ilk defa olarak neyimiz var? Suudi Arabistan giden fonları durdurdu. Ayrıca kendi toprağında Amerikan güçlerinin açık askeri eğitim vermesine izin veriyor. Katarlılar, terörist örgütlerin en aşırı unsurlarına olan desteğini kesti. Ve Türkler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki eski bir dosttur, bana dedi ki, siz haklıydınız, çok fazla insanın (Suriye’ye) geçişine izin verdik, şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz."

Türk hava sahası ABD'nin insansız hava araçlarına açılacak

Joe Biden, Harvard’daki konuşmasında, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile New York’ta gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin de çok önemli bir bilgi vererek, Erdoğan’ın kendisine dün TBMM’den geçen tezkereden bahsettiğini ve Türk hava sahasının Amerikan insansız hava araçlarına açılacağını savundu.



Biden şöyle konuştu: “Türklerin bugün ne yaptıklarını fark ettiniz mi? Erdoğan, geçen Perşembe (25 Eylül) bunu yapacağını bana söylemişti ama yeterli oy oluncaya kadar bahsetmememi istemişti. IŞİD’e karşı Türk kara gücüne izin vermek, Türk havasahasının NATO ve diğer müttefikler tarafından kullanılabilmesi, Türk hava sahasının bizim insansız hava araçlarına açılabilmesi için Türk Parlamentosu’nda oylama yaptılar.” Biden, Türkiye’nin bu noktaya gelmesi konusunda ise “Bir Sünni devlet olarak Türkiye’nin IŞİD’in kendine yönelik doğrudan ve acil bir tehdit olduğunu fark etmesi epey zaman aldı” dedi.



