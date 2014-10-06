Joe Biden Arap Emirlikleri'nden de özür diledi

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye'nin ardından, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de özür diledi.

Ülkenin resmi haber ajansı, veliaht prensi Muhammed bin Zayid El Nahyan ile görüşen Joe Biden'ın özür dilediğini açıkladı.

Görüşmede Biden'ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin teröre karşı mücadelede verdiği desteği övücü sözler kullandığı da bildirildi.

BD Başkan Yardımcısı, Harvard Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni dahil ederek, müttefik ülkelerin bölgeye para ve silah gönderdiğini iddia etmişti.

Biden bu açıklamalarına gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da özür dilemişti.