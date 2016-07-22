ABD Başkan Yardımcısı: Gülen dosyaları incelenecek

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Başbakan Binali Yıldırım arasında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Biden’ın “Gülen dosyaları incelenecek” dediği öğrenildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın görüştüğünü açıkladı.

Aktay, görüşmede Biden'ın Gülen dosyalarının inceleneceğini söylediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili olarak Türkiye’nin kanıt sunması gerektiği söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Fethullah Gülen’in iadesi talebi sürecinde Ankara’ya yardımcı olması için Türkiye’ye bir ekip göndermeyi teklif etmişti.

"Önemli olan sürecin işlemesi"

ABD Büyükelçisi John Bass’ın yaptığı açıklamada "Önemli olan yasal sürecin ilerlemesine izin vermek" denildi. Bass "Türkiye'ye birçok kez, 'Gülen'in darbe girişimiyle ilgisini kanıtlayacak belgeler elinde varsa onları almaktan memnun oluruz ve yakın bir şekilde sizlerle çalışırız' dedik, bu hafta içinde. Ancak burada önemli olan yasal sürecin ilerlemesine izin vermek ve olası sonuçlarla ilgili hipotezlerde boğulmamak" demişti.